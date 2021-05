Quando si parla di piante ci sono sempre delle scuole di pensiero. Infatti, per alcuni le piante sono considerate come dei bellissimi ornamenti per il salotto e lo studio, per altri delle inesauribili fonti di ingredienti. Altri ancora, vogliono abbellire il proprio balcone, terrazzo o giardino piantando le piante migliori.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo rispettare tutte queste idee, e anzi vorremmo a nostro modo completarle. Infatti, in questo articolo abbiamo scritto come una pianta miracolosa riesca a rendere sempre profumato il nostro bagno. Quindi, oltre alla bellezza, le piante ci servono per mille scopi.

Siamo sicuri però di conoscerle davvero bene? Siamo davvero sicuri di sapere di cosa stiamo parlando quando parliamo di lavanda? Infatti, in pochissimi sanno scegliere la lavanda migliore per il nostro giardino, balcone o terrazzo.

Vediamo insieme cos’è questa pianta

Se sentiamo cosa dicono gli esperti non avremmo più alcun dubbio. Quando parliamo di lavanda, infatti, parliamo di una famiglia di piante aromatiche e medicinali con alcune proprietà interessanti.

Si tratta, infatti, a parere degli esperti di settore, di una pianta che contiene dei principi attivi calmanti, di cui noi usiamo abbondantemente il suo olio essenziale.

Tuttavia, non esiste una sola varietà di lavanda e anzi, nel bacino del Mediterraneo, ne esistono più di trenta tipologie. Il nome latino ci indica che nel passato era largamente usata per lavare il corpo e i vestiti.

In pochissimi sanno scegliere la lavanda migliore per il nostro giardino, balcone o terrazzo

La tipologia di lavanda più conosciuta al Mondo è senza dubbio la “lavanda officinalis”. Proprio dai fiori di questa pianta, infatti, si ricavano gli elementi fondamentali per miscelare il suo famoso olio essenziale.

La principale caratteristica di questa pianta è la peluria, che è presente ovunque, e le sue foglie che sono molto piccole e affusolate. Il loro colore è quasi argentato, e i suoi fiori variano dal blu al violetto. In alcuni Paesi della Francia del Sud, questa pianta è anche usata come ingrediente per splendidi dolci.

Un’altra tipologia di questa pianta che è molto diffusa in Italia va sotto il nome di “lavanda selvatica” o “stoechas”. Quest’ultima proviene dal Mediterraneo Occidentale e i maestri profumieri la usano per creare le loro fragranze. Naturalmente questa è la più profumata di tutte. E quindi potrebbe essere una buona scelta per il nostro terrazzo.