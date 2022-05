Il salotto è quella parte della nostra casa su cui noi abbiamo molte aspettative. In un certo senso è la nostra zona di rappresentanza, la stanza in cui avvengono i nostri ricevimenti e dove incontriamo i nostri ospiti. Vogliamo sempre cercare di fare bella figura senza strafare e senza passare per snob. Ad ogni modo, però, ci piace farci vedere diversi dagli altri grazie a delle scelte fuori dal coro.

Ciò che può distinguerci dagli altri è la scelta del colore delle nostre pareti di casa, un mobilio particolare e delle piante rare. La prima può avere un’influenza anche forte sul nostro vivere quotidiano, perché magari possiamo anche far bella figura con una parete nera ma poi ce la dobbiamo tenere per molto tempo così.

I mobili e i tappeti, poi, sono sicuramente un’ottima scelta, ma se ci avviciniamo a quelli di design rischiamo di pagare moltissimo. Ci restano solo le piante, che possono darci molte soddisfazioni.

Oltre a ficus e potos ci sono delle piante verdi perfette per arredare il salotto naturalmente

I nomi in latino servono a definire concretamente le cose naturali. In diverse regioni d’Italia, infatti, le piante possono cambiare il loro nome vernacolare ma mantengono il nome scientifico. Di conseguenza, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno scelto di usare questa terminologia.

La prima pianta da consigliare è la Rhaphidophora Tetrasperma, che è una lontana parente della più conosciuta Monstera Deliciosa. Lo stile di questa pianta ricorda le case molto borghesi o addirittura nobili del secolo scorso, ed in particolare degli anni ’50. Le sue foglie sono molto verdi e molto grandi e riempiono perfettamente gli spazi. Rispetto alla Monstera però, la Rhaphidophora Tetrasperma è una pianta molto più compatta, che sembra un vero alberello. La sua particolarità è che la possiamo coltivare sia in vaso sia come pianta rampicante, con l’aiuto degli appositi sostegni.

La Licuala Grandis, invece, è una pianta molto rara, almeno in Italia. Da quest’anno, però alcuni vivai, specialmente quelli più forniti nei grandi centri urbani, la propongono ai clienti per la sua grandissima bellezza. Infatti, le sue forme e le sue foglie ricordano l’estate e le palme che si incontrano sui vari lungomare d’Italia. La disposizione delle foglie, poi, ricorda un ventaglio, particolare non indifferente se vogliamo discostarci dalla massa.

Dunque, oltre a ficus e potos, queste sono le piante che possono far diventare casa nostra un vero museo.

