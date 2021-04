Chissà perché, quando abbiamo fretta e siamo di corsa, gli auricolari sono sempre aggrovigliati. Sembra una legge della natura, come il tramonto e l’alba. Eppure, tra le mille parolacce, è sempre così. Ma, da oggi, basta auricolari e cuffiette aggrovigliati con questo sistema davvero geniale ma anche pratico ed economico: un filo per ricamare. Una trovata da “giovani marmotte” o da boyscout, in voga quando le prime cuffiette sostituirono le cuffie dei walkman. Ora, ampiamente tornata in auge, grazie all’uso degli auricolari. Vediamo come intervenire, applicando questi utili suggerimenti che mettiamo a disposizione dei nostri Lettori.

Il principio dell’intreccio per evitare scocciature

Basta auricolari e cuffiette aggrovigliati con questo sistema davvero geniale ma anche pratico ed economico, col quale andremo semplicemente a intrecciare i cavi originali. La prima cosa da fare, però, per evitare un lavoro inutile, è controllare e gli auricolari siano perfettamente funzionanti e non abbiano difetti. Poi, procuriamoci del filo da ricamo, con due colori a nostro gradimento, magari anche quelli della nostra squadra preferita di calcio. Quindi, cominciamo il nostro percorso, armandoci solo di un po’ di pazienza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come procedere con l’operazione

Ecco tutte le fasi di questa operazione, spiegate più semplicemente possibile:

stendiamo sul tavolo di lavoro i nostri auricolari, prendendone la misura esatta dagli spinotti fino alle cuffiette comprese;

tagliamo il filo, stando attenti a non sfilacciarlo, seguendo la misura appena presa, o, magari con un paio di centimetri in più;

iniziando dalla parte del filo immediatamente sotto allo spinotto, facciamo un doppio nodo all’inizio del cavo e fissiamo sul tavolo lo spinotto con dello scotch, per operare in tranquillità;

iniziamo a intrecciare i fili dei due colori scelti, facendo dei cappi e, intessendo il cavo, fino a coprirlo completamente coi fili colorati alternati;

continuiamo fino ad arrivare alla prima cuffietta vere e proprie, tagliando il filo nella parte finale perché non ostruisca l’orecchio;

procediamo fino alla completa copertura anche dell’altra parte di filo.

Così facendo dovremmo guadagnarci la speranza di non continuare ad aggrovigliare gli auricolari, evitando inutili arrabbiature.

Approfondimento

4 idee semplici ed efficaci per essere belle e affascinanti anche senza trucco