Torna la bella stagione e possiamo anche tornare a spasso. Con qualche inserimento nella mondanità, dato che riapriranno teatri, cinema e mostre d’arte. Ecco, allora 4 idee semplici ed efficaci per essere belle e affascinanti anche senza trucco, lasciando da parte il “make up”. Vediamo con i nostri Esperti qualche suggerimento in questo articolo della Redazione.

Mantenere la pelle pulita primo passo

Mantenendo la pelle pulita, elimineremo alcuni degli inestetismi più comuni: punti neri e brufoli, che di per sé tendono a portare via una parte di bellezza naturale. Lavare e utilizzare un buon detergente adatto alla nostra pelle è un utile alleato, assieme anche a un tonico, nel caso di pelle grassa. Quest’ultimo prodotto avrà il merito di far apparire la nostra pelle più fresca e giovane.

Dormire bene e almeno 7 ore a notte

4 idee semplici ed efficaci per essere belle e affascinanti anche senza trucco, partendo dal riposo notturno. “Questa mattina sembro uno straccio”, classica frase al risveglio, davanti allo specchio. Il sonno è fondamentale per avere una pelle bella e non dimostrare più anni di quanti ne abbiamo. Borse e occhiaie sono la testimonianza visibile di una notte in cui abbiamo dormito poco o male. Cerchiamo di andare a letto sempre alla stessa ora, di eliminare led e luci dalla camera, di avere sempre una temperatura adeguata.

Una dieta a base di nutrienti

Inutile negare: una dieta equilibrata, a base di tanta frutta e verdura di stagione è un alleato super della nostra bellezza al naturale. Ma, anche pesce, carni magre, cereali integrali, legumi e latticini magri, che garantiscono una corretta digestione e la salute di sangue e cellule. Allo stesso tempo, evitiamo se possibile l’eccesso di zucchero e sale, veri e propri killer del derma. Ricordiamoci, infine, di bere tanta acqua per idratare la pelle e mantenerla sana.

Fare sport per sudare ed espellere le tossine

Quarto suggerimento: fare sport e attività fisica, perché sudando, andremo a espellere le tossine. Andremo così anche a pulire i pori della pelle, eliminandone le impurità. La salute passa anche dallo sport, che ci mantiene belle e giovani nello spirito, nella testa e nel corpo.

