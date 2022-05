I vecchi mobili di una volta erano accomunati da due caratteristiche fondamentali. L’una era quella dell’ottima manifattura e l’altra della durevolezza nel tempo. Per questo potremmo avere in casa, o aver ereditato, un robusto armadio con ante, ancora bello e utile oggi. E certamente lo avremo conservato e messo come arredo nella nostra camera da letto. Lo scorrere di tanti anni, però, potrebbe aver causato qualche problema al complemento d’arredo. Uno caratteristico potrebbe essere quello delle ante che non si chiudono bene. Al minimo passaggio o colpo d’aria sbattono facendoci sobbalzare. Il fatto che non restino chiuse o socchiuse, poi, conferisce un senso di disordine e incuria alla camera.

Questo problema, in realtà, può non interessare solo i mobili di una volta, ma anche gli armadi ad ante moderni. Comportando anche un possibile pericolo in più. Nell’armadio potremmo aver messo strumenti pesanti o appuntiti, magari utensili di ferramenta. Che non dovrebbero essere alla portata dei bambini. Un armadio che non si chiude, in questo caso, potrebbe essere un pericolo. Ma dobbiamo per forza comprare un mobile nuovo? No, perché possiamo dire basta armadi con ante che sbattono e non restano chiuse grazie a un espediente semplicissimo.

Spostarsi dalla camera da letto

Per risolvere il problema degli armadi ad ante che non si chiudono dovremo spostarci dalla camera da letto a un’altra stanza. Questa potrebbe essere il ripostiglio, lo studio, la cucina. Un luogo, insomma, dove abbiamo messo un cassetto per conservare strumenti utili alla cancelleria. Di questi oggetti ne basterà solo uno, e molto comune, per trovare una soluzione ideale per le ante del nostro armadio.

Basta armadi con ante che sbattono e non si chiudono grazie a un rapido trucchetto utile anche alla sicurezza domestica

Possiamo risolvere il problema delle ante del nostro armadio che non restano ben chiuse e sbattono al minimo colpo d’aria. Per farlo possiamo utilizzare un semplicissimo elastico da cancelleria. Questo deve avere un diametro compatibile, quando tirato, con la distanza delle maniglie o dei pomelli delle ante. Lo strumento dovrà essere spesso e resistente. Lo useremo assicurandolo in tutta la sua circonferenza a entrambi i pomelli. In questo modo, le ante saranno ben chiuse e, al contempo, potremo mettere in sicurezza l’armadio, poiché i bambini non potranno aprirlo con facilità. L’elastico, infatti, opporrà resistenza, impedendo l’apertura delle ante.

Lettura consigliata

Basta maglie e vestiti che cadono dall’attaccapanni grazie a uno stratagemma geniale utile anche per ordinare l’armadio