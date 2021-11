L’antipasto è la prima portata con cui stupire gli ospiti. Fare una bella figura sin dall’inizio getta le basi per un pranzo o una cena perfetti. Bisogna solo cercare la ricetta più originale e sbrigativa con cui stupire tutti.

Non bisogna pensare necessariamente a piatti elaborati, specie quando si tratta di antipasti. Quindi, ecco come dire basta ai soliti antipasti con questa velocissima ricetta salva euro e solo 4 ingredienti: bignè, salmone, ricotta e zucchine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Come preparare i bignè salati con zucchine, ricotta e salmone

Per chi decide di preparare autonomamente i bignè, ecco i miglior consigli furbissimi per non avere bignè sgonfi e molli. Invece, questi non sono bignè ma ne ricordano il gusto ed è facilissimo prepararli grazie a poche regole d’oro.

Per questa ricetta, invece, bisognerà iniziare tagliando le zucchine a piccoli cubetti e scaldandole in qualche giro d’olio d’oliva in padella. Occorreranno all’incirca 10 minuti per terminare la cottura delle zucchine.

Poi, bisognerà far leggermente intiepidire le zucchine e frullarle con la ricotta, usando un frullatore a immersione. Quindi, tagliare il salmone in piccoli pezzetti e aggiungerlo all’impasto di ricotta e zucchine. Dunque, collocare il ripieno in una tasca da pasticciere.

Basta ai soliti antipasti con questa velocissima ricetta salva euro e solo 4 ingredienti

Per farcirli uniformemente e velocemente, consigliamo di praticare un foro nell’estremità inferiore del bignè. Basterà usare una punta da sac a poche piccola e forare il bignè al centro, dopo averlo capovolto.

Quindi, riempirlo con il ripieno, avendo cura di non premere in maniera eccessiva per non correre il rischio che la sacca possa esplodere dal calore.

Basterà solo scaldarli in forno per 3 o 4 minuti a 180 gradi, ed ecco ottenuto un antipasto super scenografico e velocissimo da preparare.

Altri possibili ripieni

Per renderli più scenografici consigliamo di spargere un po’ di crema di zucchine e ricotta sulla punta di ogni bignè e sul fondo. Si può anche pensare di spargere sopra della pancetta croccante o della granella di pistacchio tostata e una fogliolina di basilico.

Altri possibili ripieni sono ricotta e pomodori secchi, zucca e gorgonzola frullati, i bignè ai funghi o quelli con il guacamole.

Per approfondire

Una vera leccornia questi cannelloni dal ripieno goloso che si preparano in un lampo.