Le uova sono uno degli ingredienti base della cucina di tutto il Mondo. Ricchissime di proteine, grazie ai loro nutrienti possono fornire al corpo grande energia. Inoltre, le uova hanno un alto potere saziante, ecco perché spesso vengono consigliate nel caso di diete dimagranti.

Per usufruire di questo tesoro, esistono tantissime ricette dove le uova sono protagoniste o parte della preparazione. Ne abbiamo dato prova con la ricetta per una cena semplice e leggera ma d’effetto con soli 2 ingredienti. Eppure, la frittata resta uno dei cibi più amati e anche il più semplice da preparare. Almeno, si pensa che sia così, fino a quando non si incappa negli errori più comuni. Infatti, per ottenere una frittata alta e soffice bisogna conoscere qualche trucco.

Infatti, con solo 3 ingredienti e un trucco segreto, ecco la frittata al cui profumo non sapremo resistere. Da accompagnare con un’insalata verde o delle verdure cotte, ci lascerà soddisfatti e felici. Ma vediamo come cucinarla e scopriamo gli ingredienti segreti che aggiungeranno un tocco di magia. L’unica raccomandazione è di premunirsi di una buona padella antiaderente.

Solo 3 ingredienti e un trucco segreto per questa deliziosa frittata proteica alta e soffice che conquista anche a dieta

Tutti si chiedono quale sia il segreto per ottenere una frittata alta ma allo stesso tempo soffice e scioglievole come il burro. Finalmente, tra poco scopriremo il segreto, senza bisogno di strumenti o ingredienti particolari. Infatti, nella lista della spesa per 4 persone troviamo:

6 uova medie;

30 g di prezzemolo tritato;

40 g di pangrattato;

sale e pepe;

1 pizzico di bicarbonato;

mezzo spicchio d’aglio tritato (opzionale).

Cominciamo rompendo le uova in un piatto abbastanza fondo. Meglio evitare le scodelle. Sbattere le uova diventa più complicato e non ingloberanno abbastanza aria. Adesso aggiungiamo il sale e sbattiamo le uova con la forchetta. Il segreto è sbattere le uova dall’alto verso il basso e aggiungere 1 pizzico di bicarbonato. In questo modo il liquido inizierà a creare delle bolle. Dopo qualche minuto aggiungiamo il prezzemolo, il pepe e l’aglio tritato e continuiamo a sbattere. É arrivato il momento di riscaldare 3 cucchiai colmi d’olio in una pentola antiaderente.

A questo punto versiamo il composto e muoviamolo con un cucchiaio di legno dall’esterno verso l’interno. Questo trucco ci consentirà di ottenere una cottura migliore e renderla soffice e alta. Quando il composto sta per rassodarsi quasi completamente, diamo una forma ben rotonda e lasciamola cuocere in modo che si crei una crosticina golosa. Dopo qualche minuto, aiutandoci con un piatto o col coperchio della padella, giriamo la frittata. Lasciamo cuocere ancora per qualche minuto e serviamo.

Approfondimento

Basta alla solita frittata grazie all’alternativa vegetale croccante e sfiziosa ricca di vitamine e minerali