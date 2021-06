Uno dei problemi che d’estate riguarda un po’ tutti è la sudorazione eccessiva. Questa volta però le cause potrebbero non essere solo il nervosismo, la timidezza o lo stress, ma anche il caldo cocente.

Oltre al disagio di dover sopportare quest’incombenza, spesso dobbiamo avere a che fare con le macchie che il sudore rilascia sugli indumenti.

Infatti, esso tende a penetrare nelle fibre dei tessuti costringendo molte volte a dover buttare vestiti, t-shirt e camicie.

Ma oggi scopriremo che basta 1 solo ingrediente per trattare efficacemente le macchie di sudore dai vestiti, tenendo conto di alcuni accorgimenti.

Non solo il sudore

Spesso non è solo il sudore a macchiare e rovinare irrimediabilmente i nostri capi. Anche i deodoranti che utilizziamo per eliminare i cattivi odori dalla pelle tendono ad incrostarsi nei tessuti.

Infatti, sono proprio questi prodotti che, mischiandosi con il sudore, formano quelle fastidiose macchie gialle difficili da trattare.

Molti credono sia sufficiente lavare tutto in lavatrice, ma invece saltano un passaggio preliminare fondamentale che può garantire risultati migliori.

Basta 1 solo ingrediente per trattare efficacemente le macchie di sudore dai vestiti

Prima di azionare la lavatrice bisogna pretrattare gli indumenti andando ad intervenire localmente sulle macchie.

Un ottimo prodotto molto utile per l’occasione è il percarbonato di sodio, soprattutto per quanto riguarda i capi bianchi. Infatti, basterà immergerli in una bacinella piena d’acqua ed inserire un cucchiaio raso di percarbonato. In questo caso, lasciamo in ammollo per un paio di ore.

Per quanto riguarda invece i capi colorati, o scuri, si consiglia un pretrattamento rapido. Una volta applicato sulle macchie, lasciamo agire per una decina di minuti sfregando il tessuto. Dopo di che possiamo inserirli direttamente in lavatrice seguendo le istruzioni riportate sulle etichette.

Approfondimento

