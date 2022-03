Ogni stagione ha la sua frutta e verdura caratteristica e le regine di inverno e primavera sono sicuramente le arance. Questo frutto succoso è molto utilizzato in numerose ricette, sia dolci che salate, e dona un tocco di colore a ogni piatto.

Intere, spremute o cotte al forno, ma anche servite come contorno insieme a questo ortaggio, le arance non deludono mai. Bisogna però approfittare quando è ancora il periodo giusto per poterle assaporare nelle ricette più gustose.

Bastano pochi ingredienti economici per preparare questo dolce semplice ma particolare con un succoso frutto di stagione

Un uso veramente appetitoso delle arance è in una soffice torta al cioccolato. La freschezza dell’arancia e l’intensità del cioccolato sono un’accoppiata perfetta che conquista tutti i palati. Inoltre, il cacao sarebbe in grado di dare una sensazione di serenità e rilassatezza, per questo si consiglia di berlo anche in una dolce tisana.

Per preparare la torta con cioccolato e arance, ecco gli ingredienti utili:

200 g di cioccolato fondente;

150 g di farina 00;

130 g di zucchero;

80 g di burro;

20 ml di spremuta d’arancia;

6 fette e mezza d’arancia;

2 uova;

scorza di 1 arancia;

sale quanto basta.

Per questa ricetta si utilizza il succo di un’arancia, ma gli scarti dell’estrattore andrebbero conservati perché si possono riutilizzare nella preparazione di buonissimi biscotti.

Come preparare la torta all’arancia e cioccolato per una coccola a colazione

Anche chi non è molto pratico in cucina può cimentarsi con questa torta, perché è davvero molto facile e pratica. Inoltre, bastano pochi ingredienti economici per preparare questo dolce sfizioso, ottimo anche a colazione.

Per preparare la torta, prima di tutto va sciolto il burro in microonde o in un pentolino sul fuoco.

Quindi, bisogna versare in una ciotola capiente il burro sciolto, lo zucchero e le uova e mescolare. Si dovranno quindi unire il succo e la scorza dell’arancia, poi il sale e la farina, continuando a mescolare.

Infine, va aggiunto il cioccolato, precedentemente fuso a bagnomaria. Dopo aver tagliato un’arancia a fettine rotonde, si potrà versare l’impasto in una tortiera rivestita con carta da forno.

Prima di infornare, si potrà ottenere una bellissima decorazione appoggiando delicatamente le fette di arancia su tutta la superficie della torta.

La disposizione delle fette è a piacere e darà un personale tocco artistico. Si potrebbe ad esempio mettere una fetta intera al centro e le altre, tagliate a metà, a raggiera tutt’attorno. Consigliamo di togliere la buccia dalle fette usate per la decorazione.

Si può finalmente mettere in forno la torta, da cuocere a 180 gradi per 30 minuti.