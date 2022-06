I cibi dell’estate sono freschi e delicati. A prepararli in questo modo ci aiuta la natura stessa che ci regala dei frutti deliziosi, ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, dal sapore fresco e particolarmente digeribili. Preparare un risotto dell’estate è facilissimo usando ingredienti di stagione. La preparazione finale sarà un piatto gradevole e appetitoso da gustare con tutta la famiglia senza il timore di appesantirsi. Oltre a menta e limone il risotto dell’estate si prepara con lo zenzero, le zucchine e i fiori di zucca. Abbiamo condito con burro ma possiamo farlo con l’olio extravergine d’oliva mantenendo inalterate le dosi.

Ingredienti per 4 persone

350 grammi di riso Vialone nano;

300 grammi di zucchine;

100 grammi di fiori di zucca;

1,5 litri di brodo vegetale;

scorza grattugiata di un limone;

1 scalogno;

foglioline di menta q.b.;

zenzero q.b.;

70 grammi di Parmigiano grattugiato;

50 grammi di burro;

mezzo bicchiere di vino bianco secco.

Il risotto dell’estate si prepara con menta e limone e pochi altri ingredienti per un risultato cremoso dal sapore fresco e delicato

Per preparare il risotto verde occorre il brodo vegetale. Lo possiamo preparare usando il dado ma è più buono se lo facciamo fresco con le verdure di stagione. Basta mettere a bollire sul fuoco circa due litri d’acqua con l’aggiunta di erbe aromatiche, di carota, pomodoro e qualche foglia di bietola. Possiamo aggiungere anche sedano e cipolla, pepe in grani e sale. Poi lasciamo sobollire dolcemente per circa un’ora.

Nel frattempo laviamo e puliamo le zucchine e i fiori di zucca e tagliamo a scaglie le zucchine con una grattugia. Mettiamo il tutto a sgocciolare. Ora iniziamo con la preparazione del risotto. In un tegame antiaderente sciogliamo 25 grammi di burro a fuoco basso insieme allo scalogno affettato finemente. Lo scalogno è da preferire alla cipolla perché ha un sapore più dolce e meno deciso. Poi aggiungiamo il riso e lo lasciamo tostare. Mescoliamo accuratamente e dopo pochi minuti versiamo il vino bianco secco e alziamo la fiamma per far evaporare velocemente. A questo punto aggiungiamo le zucchine a scaglie e qualche mestolo di brodo vegetale, mescoliamo bene e continuiamo la cottura a fuoco moderato.

Nel frattempo facciamo saltare in padella con un filo d’olio i fiori di zucca tagliati a metà. Il riso deve cuocere per 20 minuti durante i quali dobbiamo mescolare di tanto in tanto e aggiungere brodo vegetale in modo che il composto non si asciughi. A cottura ultimata aggiungiamo 35 grammi di burro e il Parmigiano grattugiato sempre mescolando e facendo amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prima di servire uniamo le foglioline di menta tagliate a piccoli pezzi, la scorza grattugiata di limone e i fiori di zucca rosolati.

