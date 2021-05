Chi lo ha detto che per coltivare un orto è necessario possedere un piccolo pezzo di terreno? Grazie al concetto rivoluzionario di orto verticale basterà un piccolo balconcino o un terrazzo per poter gustare ogni giorno della verdura fresca. Scopriamo, allora, come avere verdura sempre fresca direttamente dal balcone di casa grazie a questo semplice consiglio per creare un piccolo orto casalingo.

Cosa si intende per “orto verticale”

Quanti di noi hanno sognato di poter comprare primo poi un piccolo appezzamento di terreno per poterci fare un orticello? Poter avere verdura fresca sempre a disposizione, sana ed economica fa gola infatti veramente a tanti.

Grazie al concetto di orto verticale non servirà andare lontani da casa né comprare un piccolo appezzamento per poter raggiungere questi risultati.

Con il termine “orto verticale” ci si richiama, infatti, alla possibilità di coltivare piante e verdure in senso verticale, utilizzato dei sostegni per i vasi.

In questo modo, chiunque disponga di un piccolo spazio casalingo proiettato verso l’esterno, ad esempio un balconcino, potrà coltivare un piccolo orto domestico.

Oltre a essere una soluzione intelligente ed esteticamente bella, questa modalità di coltivazione è inoltre più sostenibile di quella tradizionale. Utilizzando un orto verticale, infatti, si potrà risparmiare spazio e sfruttare meno terreno. Facendo così un favore alla natura.

Verdura sempre fresca direttamente dal balcone di casa grazie a questo semplice consiglio per creare un piccolo orto casalingo

Per poter costruire un piccolo orto verticale è necessario scegliere uno spazio adeguato sul proprio balconcino di casa.

Sarà poi necessario trovare un sostegno sul quale si potranno posizionare i vasetti con le verdure.

Un consiglio utile ed economico è quello di utilizzare dei vecchi pallet, in maniera da unire alla sostenibilità della coltivazione quella legata al riciclo.

Una volta scelta la struttura si consiglia di ricoprirla dei teli di polietilene. In maniera da non far filtrare acqua verso la parete.

Fatto questo, non resta che scegliere le piante da coltivare. Consigliatissime tutte le tipologie di insalate di vario tipo. Mentre è meglio stare attenti ai pomodori scelti. Meglio, infatti, selezionare delle cultivar che si sviluppano in maniera contenuta e non in modo verticale. A meno che le stesse non siano rampicanti.

Detto questo, con un po’ di passione e pazienza si potranno ottenere risultati eccellenti.

