In cucina, per discostarsi sempre dalla solita routine, è importante saper variare il proprio ventaglio di ricette e portare a tavola preparazioni anche innovative. Per fare ciò, però, è necessario anche tenere in considerazione il proprio benessere fisico e quello degli altri, proponendo piatti leggeri e salutari. In base a questi principi, oggi vedremo come realizzare una ricetta davvero eccezionale e che sicuramente stupirà chiunque. Infatti, in questo articolo sveleremo tutti i passaggi per preparare delle gustosissime crêpes salate senza glutine da fare in pochissimo tempo. Per realizzarne due, avremo soltanto bisogno di:

250 g di spinaci surgelati;

100 g di farina di ceci;

2 uova;

150 ml di latte di soia;

una zucchina grande;

150 g di rucola;

150 g di pomodorini.

Ovviamente, nel caso in cui siano più ospiti, è necessario raddoppiare le dosi riportate qui sopra.

Faranno impazzire grandi e piccini queste deliziose crêpes salate senza farina di grano e pronte in 5 minuti

Innanzitutto, riempiamo una pentola con abbondante acqua salata e una volta giunta a bollore versiamo i nostri spinaci surgelati. Per cuocerli alla perfezione, consigliamo di seguire tutti i passaggi riportati sul retro della confezione. Una volta pronti, lasciamoli scolare bene all’interno di un colino, cercando di eliminare tutta l’acqua. A questo punto, in un frullatore aggiungiamo gli spinaci cotti e scolati, le uova, il latte, un pizzico di sale e la farina di ceci. Frulliamo il tutto, fino ad ottenere un composto cremoso e denso e ungiamo una padella antiaderente con un po’ di olio EVO.

Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, adagiamo una porzione di composto sulla pentola distribuendolo su tutta la superficie fino ai bordi. Questo procedimento è necessario, dal momento che il composto non è liquido come quello delle classiche crêpes. Cuociamo quindi le crêpes da entrambi i lati e nel frattempo, occupiamoci della farcitura.

Tagliamo a pezzi i pomodorini, dopo averli lavati e sciacquiamo per bene anche la rucola. Dopo di che, tagliamo la zucchina a fette, per il lato lungo, aiutandoci con una mandolina. Accendiamo la piastra e, quando risulterà rovente, grigliamole da entrambi i lati.

Ora non dovremmo fare altro che farcire le crêpes aggiungendo, solo su una metà, uno strato di zucchine, poi i pomodorini ed infine la rucola. Al di sopra delle zucchine, comunque, si potrebbe aggiungere anche un po’ di salsa bernese, giusto per dare un tocco di sapore in più. Quindi, ecco come realizzare queste fantastiche crêpes salate che faranno impazzire grandi e piccini.

