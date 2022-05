Si chiamano backpakers, viaggiano alla scoperta di luoghi particolari, senza sentire la fatica e immersi nella natura. Sono avventurosi e desiderano fare nuovi incontri affrontando la bellezza del viaggio ma anche le avversità.

Viaggiare zaino in spalla è un’esperienza mai passata di moda e l’Italia è ricca di itinerari che possono essere scoperti in una maniera davvero speciale. Soprattutto le regioni naturalistiche del Sud.

Ecco alcuni consigli per chi intraprende questa avventura per la prima volta:

Lo zaino deve essere leggero. Poche cose ma essenziali, vestiamoci a strati, un capo di ogni genere e non di più;

chi viaggia zaino in spalla lo fa fuori stagione, i prezzi di alloggi e mezzi di trasporto sono più bassi e ci sono tante occasioni;

non creiamo itinerari troppo ricchi se abbiamo pochi giorni a disposizione, rischieremmo solo di innervosirci;

compiliamo una tabella per stabilire la spesa giornaliera;

cerchiamo di fare amicizia con altre persone che viaggiano nello stesso modo.

Natura dominante

In questo periodo possiamo pensare alla Basilicata coast to coast per un viaggio zaino in spalla. Polignano a Mare si raggiunge in treno. Possiamo rilassarci in una delle spiagge più belle della penisola e visitare il borgo medioevale. Ci vuole un’ora e mezza, poi, per spostarci a Matera, cerchiamo un alloggio economico. I Bed and Breakfast ci danno tante possibilità. A Matera dobbiamo visitare i Sassi e avventurarci nei parchi delle Murge per ammirare le chiese rupestri e i villaggi neolitici.

3 luoghi da non perdere sono Craco, cioè il paese fantasma, il Parco delle dolomiti Lucane e Castelmezzano. Troveremo sentieri naturalistici e borghi considerati tra i più belli d’Italia. Potremo fotografare vecchie torri, costruzioni nella roccia e versanti verticali resi spettacolari dalle erosioni come le Marmitte dei Giganti.

Basilicata coast to coast, non è il titolo di un film ma un viaggio avventuroso da fare zaino in spalla

È stato il luogo di confino di Carlo Levi, posto lunare e acropoli fiabesca imperdibile, Aliano è famosa per i Calanchi, cumuli di argilla che sembrano scolpiti. Ci rapiranno l’anima mentre percorriamo i sentieri poveri di vegetazione di queste valli.

Se organizziamo una tappa a Senise, dobbiamo assaggiare i peperoni IGP essiccati al sole delle terrazze. La cittadina è molto ospitale e ci offre menu tipici con le paste di grano duro e i vini locali. Siamo nel cuore della Lucania e, se vogliamo stupire la nostra vista con una spettacolare costruzione, arriviamo fino alla diga di Monte Cotugno. È la diga in terra battuta più grande D’Europa.

L’acqua è un elemento importante quando si viaggia zaino in spalla. Le insenature e la ricca vegetazione di Maratea con le sue grotte e le spiagge particolari ci regaleranno scorci di natura ancora incontaminata. La spiaggia nera è una tappa consigliata per questo viaggio davvero particolare.

Lettura consigliata

Molti la ritengono una meta per famiglie ma musei, concerti e degustazioni fanno di questa città una scelta ideale per viaggi solitari al femminile