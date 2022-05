3 idee sorprendenti per riciclare vecchie pentole in alluminio e padelle antiaderenti e non si tratta di addobbi e vasi da giardino  

Se le superfici delle vecchie pentole si sono erose o abbiamo fatto nuovi acquisti e vogliamo sostituirle, ecco delle idee per riciclare senza danneggiare l’ambiente.

Prima, però, è necessario sapere alcune cose. Se il rivestimento di pentole e padelle è in teflon, dobbiamo rimuoverlo. Un utilizzo casalingo oppure una rottamazione potrebbe essere problematica. Anche il materiale ferroso potrebbe presentare degli ostacoli. Padelle e pentole di altri materiali come l’alluminio sono più adatti per il fai da te casalingo e vengono accettate più facilmente dai centri per rottamazione e riciclo. In ogni caso, se vogliamo rottamarle, contattiamo i numeri messi a disposizione dai comuni per capire quale sia la procedura corretta da seguire.

Non è necessario, però, disfarsi immediatamente delle vecchie pentole e delle padelle antiaderenti. Attraverso appositi trattamenti e tinteggiatura possono essere trasformate in arredi per la casa. Lo scopriremo proprio in questo articolo, vedremo infatti 3 idee sorprendenti per riciclare questi oggetti preziosi.

Utilizzi colorati

Per trasformarle in comode panche è necessario riverniciarle. Utilizziamo uno strato di primer per far aderire la vernice e poi uno smalto poliuretanico. Ci sono in commercio diverse tonalità e, se vogliamo creare una panca dai colori vivaci, possiamo scegliere uno smalto giallo o verde con sfumature accese. Se siamo bravi saldatori, possiamo unire 3 padelle di diverso colore. Con l’aggiunta di due stabili sostegni in ghisa, la nostra panca sarà solida e funzionale.

L’alluminio può resistere all’usura del tempo, anche dopo il riciclo, con un adeguato trattamento di verniciatura. Resine epossidiche e vernici acriliche fermano la corrosione, quindi, se vogliamo, potremo creare anche arredi per terrazzi o balconi. Solitamente pentole e padelle vengono riciclate in giardino e utilizzate al posto dei vasi per contenere piante o composizioni floreali. Può essere una giusta collocazione, ma l’utilità che possiamo ricavare da un impiego all’interno della casa non è da sottovalutare.

3 idee sorprendenti per riciclare vecchie pentole in alluminio e padelle antiaderenti e non si tratta di addobbi e vasi da giardino

Pentole e padelle sono sempre state conservate in cucina e in cucina potrebbero continuare a rimanere. Con una verniciatura che le renda dorate o argentate assumerebbero un aspetto vintage e potrebbero essere utilizzate per tenere in ordine cucchiai in legno e spatole per cucinare. Questo tipo di decorazione rende le pentole dei veri e propri arredi da posizionare anche in salotto o vicino a un camino.

Potrebbero essere utili, poi, come contenitori per riviste o addirittura per la legna. Una terza idea riguarda, invece, i bambini. Una volta eliminati i manici e resi innocui gli oggetti, dopo averle riverniciate e decorate in maniera fantasiosa, potrebbero diventare contenitori per caramelle e dolci.

Se le pentole sono capienti potrebbero essere molto utili per tenere in ordine i giocattoli di piccole dimensioni, oppure fumetti o album da collezionare insieme a carte e figurine. In questi casi, però, è necessario renderle sicure eliminando i bordi taglienti.

