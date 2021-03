Banconote da 200 e da 500 euro, attenti ai pagamenti che effettuiamo o riceviamo con questi tagli di denaro. Negli ultimi tempi sono più difficoltose le operazioni di pagamento in contanti. Nei negozi questi tagli quasi sempre non sono accettati e neppure vogliono cambiarli. Anche nelle boutique importanti delle città, dove sono presenti apparecchiature di verifica dell’autenticità delle banconote. Ecco il perché di questa situazione e come comportarsi con l’aiuto degli Esperti di Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Una verifica imposta dalla legge

A proposito del cambio di prelievo e versamento di banconote da 200 e 500 euro, è stato emesso un apposito provvedimento da Banca Italia.

Dal 3 aprile 2013 (con ulteriori obblighi al primo aprile 2014), è previsto che le banche, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, possano avviare una procedura di controllo nei confronti di chi si presenta con banconote “pesanti”. Gli istituti possono avviare delle verifiche sul cliente. E, in caso di dubbio, possono addirittura decidere di sospendere la decisione in attesa di controlli.

Se si tratta di un cliente ben conosciuto, l’incasso e il cambio della banconota possono avvenire senza problemi. Se invece si presenta un nuovo cliente o uno sconosciuto, lo sportello non solo chiederà i documenti per identificare la persona, ma attuerà le procedure previste.

Banconote da 200 e 500 euro, attenti ai pagamenti

Banconote da 200 e 500 euro, attenti ai pagamenti. L’Unione monetaria sta prendendo sempre più le distanze da questi tagli di denaro, così come dalle monete da 1 e 2 centesimi. Le ragioni di ciò sono facili da comprendere.

Si vuole stroncare la lotta all’evasione, al riciclaggio e limitare l’uso del contante. Inoltre, gli Stati vogliono tracciare pagamenti e trasferimenti di denaro per gli importi così elevati.

Il Consiglio Direttivo della BCE aveva già deciso nel maggio 2016 che l’emissione del taglio da 500 euro sarebbe cessata a fine 2018. Tuttavia, la stampa di questa banconota pesante è stata accordata alle banche centrali di Austria e Germania fino al 26 aprile 2019.

Oggi non sono più né emesse né distribuite, possono essere ancora usate per i pagamenti e come riserva di valore. Tuttavia, è sempre più difficile vederle in giro e sono spesso rifiutate anche dagli sportelli ATM dove si possono fare versamenti di contanti.