Anche all’interno dei supermercati è oramai consentita la vendita di piante in vaso, fiori ornamentali e semi. Ma si trovano addirittura fertilizzanti o altri prodotti simili.

Esistono interi reparti dedicati alle piante e ai fiori per cui a volte, anche senza recarsi dal fioraio o dal vivaista dove di certo la scelta è maggiore, è possibile acquistare una pianta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Quest’oggi, parleremo di una pianta adatta a tutti i tipi di pollici anche a quelli meno verdi!

Una piantina erbacea che oltre ad essere economica è alla portata di tutti.

Elencheremo velocemente le sue simpatiche caratteristiche. E come è incredibile che questa pianta senza terra può trasformarsi in un oggetto di design per la casa.

Prima però sveliamo il nome di questa meraviglia della natura che è la “tillandsia”.

È incredibile come questa pianta senza terra può trasformarsi in un oggetto di design per la casa

La tillandsia appartiene alla famiglia delle bromeliacee e la caratteristica che la contraddistingue è di vivere senza terreno.

In natura, la tillandsia si è adattata anche ai climi e agli ambienti ostili. Prediligendo ambienti freschi e non direttamente esposti al sole.

Grazie alle sue foglie, dotate di tricomi, minuscole alette che si aprono per consentire il passaggio dell’acque, riesce a nutrirsi traendo l’acqua direttamente dall’atmosfera. Attraverso l’umidità della notte, le piogge e la rugiada.

È talmente forte che si adatta facilmente anche all’interno delle abitazioni. E per sopravvivere non richiede molte attenzioni.

Va semplicemente vaporizzata con un nebulizzatore sulle foglie. O, in alternativa, va immersa a testa in giù per qualche secondo nell’acqua. Preferibilmente nell’acqua distillata o piovana.

L’innaffiatura va fatta all’incirca ogni 10-15 giorni.

Ed è incredibile come questa pianta senza terra può trasformarsi in un oggetto di design per la casa, da collocare in qualsiasi angolo.

Si presta ad arredare perfettamente tutti gli ambienti della casa. Dal bagno alla cucina. Ma anche quelli di lavoro.

Valorizzarla è davvero semplice. Per trasformarla in un oggetto di design per la casa, o anche per l’ufficio, basterà poggiarla su qualsiasi supporto. Magari di vetro trasparente e sospeso nel vuoto. O comunque poggiarla in un qualsiasi contenitore dalla linea sia rustica che moderna, a seconda dei gusti, per renderla unica come complemento d’arredo.

Approfondimento

La soluzione definitiva per accudire le piante di casa