Capita a volte di non avere in casa molti rifornimenti e aprendo il frigorifero ci rendiamo conto che non è rimasto più nulla e che forse sarà meglio fare al più presto la spesa. Nel frattempo, però, una ricetta economica e con pochissimi semplici ingredienti potrebbe salvare la situazione!

La nostra idea salvacena: mangiare fette biscottate e pomodoro per un gusto semplice e buono di altri tempi. Le fette biscottate con pomodoro e cipolla può considerarsi una variante della pappa con il pomodoro toscana, gustosa e velocissima.

La ricetta prevede questi ingredienti: 8 fette biscottate, passata di pomodoro (125 ml) o un pomodoro frullato, olio per friggere e cipolla a cubetti.

Per prima cosa si mettono le fette biscottate in un pirofila con un dito d’acqua ad ammollare. Nel frattempo si fa rosolare la cipolla e quando sarà ben dorata si andrà ad aggiungere la polpa di pomodoro e il sale quanto basta.

A questo punto con l’aiuto di una forchetta si toglierà l’acqua in eccesso dalle fette biscottate e le si metteranno in padella insieme alla polpa.

Lasciar cuocere fino a che la polpa non sia stata assorbita dalle fette biscottate. Ecco perché mangiare fette biscottate e pomodoro per un gusto semplice e buono di altri tempi può essere soluzione last minute per una merenda frugale.

Consigli su come portare il piatto in tavola

Vi suggeriamo di servire il piatto in cocotte di terracotta con un filo di olio a crudo. Per la mise en place consigliamo una tovaglia rossa a quadretti con un runner in tinta oppure una tovaglia in lino greggio e un runner in juta.

L’alternativa dolce

Se manca l’idea per un dolce semplice e veloce, la ricetta con le fette biscottate può avere una variante dolce. In questo caso si metterà una noce di burro a dorare con della polpa di mela (due mele ben frullate), due cucchiai di zucchero e un pizzico di cannella in polvere.

A questo punto basterà aggiungere le fette biscottate ammollate come descritto sopra. Attendere che si raggiunga una consistenza media. Servire calde spolverizzando con lo zucchero a velo.