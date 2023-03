In un Paese Italia dove tra Piano Casa e Super Bonus avanza forte il settore edile, quale è stato e quale potrebbe essere l’andamento legato ai titoli legati a questo settore? In particolare, tra Buzzi Unicem e Cementir Holding quali azioni preferire? Diciamo subito che nell’ultimo anno queste azioni non si sono particolarmente distinte realizzando entrambe una performance di circa il 25%. In ogni caso, come si vede dai grafici successivi, entrambe le azioni hanno mostrato una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib.

L’incrocio rialzista delle medie potrebbe favorire un nuovo allungo delle quotazioni di Buzzi Unicem

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 23 marzo a quota 21,82 €, in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Se si guarda al grafico di lungo periodo del titolo si nota subito che dal 2017 a oggi le quotazioni si sono mosse all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 14 € e 24 €. L’ultima gamba rialzista potrebbe essere ancora in corso ed è partita dall’autunno del 2022 quando è stato segnato un minimo in area 14 €. Fare, quindi, attenzione a quanto potrebbe accadere in area 24 €.

Nel breve periodo, invece, dopo una fase di debolezza durata qualche settimana, le azioni Buzzi Unicem stanno nuovamente dando segnali di risveglio. Sia le medie mobili che lo SwingTrading Indicator, infatti, sono impostate al rialzo.

È interessante notare, poi, che il titolo presenta una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Quale si sono le prospettive per Cementir Holding secondo le indicazioni dell’analisi grafica?

Il titolo Cementir Holding (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 23 marzo a quota 7,87 €, in ribasso dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Se nel lungo periodo, seppure tra alti e bassi, Cementir ha fatto meglio di Buzzi Unicem, nel breve è un po’ in ritardo se si guarda alla ripartenza al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, a parte gli indicatori che sono o stanno girando al rialzo, il titolo presenta una minore forza rispetto al Ftse Mib.

Per le prossime sedute monitorare con attenzione in chiusura la tenuta di area 7,7 €.

Conclusioni

Tra Buzzi Unicem e Cementir Holding quali azioni preferire? Allo stato attuale, vista anche la maggiore forza relativa, il titolo Buzzi Unicem potrebbe essere preferibile.

