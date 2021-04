Banca Profilo ha davanti un bivio o parte per il rialzo del 100% oppure rischia un brutto ritracciamento. Quale sarà la scelta del titolo potrebbe dipendere dalla trattativa in corso tra il fondo Sator, che detiene la maggioranza del titolo, e l’acquirente Banor Sim. La banca, quindi, potrebbe essere oggetto di voci che potrebbero impattare l’andamento delle quotazioni.

Dimenticandoci per un attimo di questi aspetti extra-borsistici, ricordiamo che nell’ultimo anno la performance di Banca Profilo è stata molto buona (Quale è stata la migliore banca italiana dell’ultimo anno e l’unica con performance positiva? Le possibili idee di investimento) con un guadagno di oltre il 60%.

Una conseguenza di questa corsa al rialzo è che adesso tutti gli indicatori che valutano il titolo sono tirati ed esprimo una forte sopravvalutazione.

Questa tensione si ritrova anche nei grafici che, come vedremo nel prossimo paragrafo, esprimono scenari che prevedono un imminente ritracciamento delle quotazioni.

Banca Profilo ha davanti un bivio o parte per il rialzo del 100% oppure rischia un brutto ritracciamento: Le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 15 aprile a 0,2425 euro in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 0,247 euro, ma dopo un tentativo fallito di proseguire oltre hanno ripiegato andando ad appoggiarsi sul supporto in area 0,231 euro. Quanto succederà nelle prossime settimane, quindi, dipenderà da che parte le quotazioni si muoveranno rispetto ai due livelli indicati. Una rottura al rialzo spingerebbe le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario potremmo assistere a un’escursione ribassista sotto area 0,2 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è molto critica. Le quotazioni, infatti, si stanno avvicinando al I obiettivo di prezzo in area 0,2632 euro un livello che già in passato ha costituito un forte ostacolo lungo il percorso dei rialzisti. Nel caso in cui si continui al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In caso contrario, invece, potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 0,1778 euro. Una chiusura mensile sotto questo livello, poi, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.