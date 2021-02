Quale è stata la migliore banca italiana dell’ultimo anno e l’unica con performance positiva? Le possibili idee di investimento

Quale è stata la migliore banca italiana dell’ultimo anno e l’unica con performance positiva? La risposta potrebbe sorprendere in molti, ma l’istituto bancario di cui si sono occupati i nostri Analisti in questo report è Banca Profilo.

Nell’ultimo anno, infatti, Banca Profilo è stato l’unico titolo bancario che ha visto una performance positiva con un rialzo di poco superiore al 4%. Il settore di riferimento, invece, ha avuto un rendimento negativo per circa il 21%.

Da inizio anno il titolo non è il migliore del settore, ma in ogni caso la sua performance (+10% circa) è stata superiore alla media (+8%).

Se, però, si passa alla valutazione basata sui multipli di mercato scopriamo che Banca Profilo è sopravvalutata e non di poco.

Cosa fare allora?

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a 0,2135 euro in rialzo del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Dall’ultima volta che ci siamo occupati del titolo (Cosa fare con un titolo azionario in procinto di partire al ribasso, ma che nel lungo periodo potrebbe raddoppiare il suo valore?) abbiamo assistito a un rialzo di circa il 10%, ma secondo l’analisi grafica la strada al rialzo è ancora lunga.

Come si vede dai grafici seguenti la tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Inoltre c’è un perfetto incastro tra i livelli chiave sui due time frame.

Sul settimanale, infatti, il rialzo in corso ha come massima estensione area 0,2716 euro che coincide con il I obiettivo di prezzo della proiezione in corso sul time frame mensile.

Lo scenario più probabile, quindi, è una continuazione del rialzo fino in area 0,27 euro da dove potremmo assistere a un ritracciamento prima di una ripartenza verso gli obiettivi successivi di lungo periodo in area 0,4 euro, prima, e 0,54, poi.

Banca Profilo, quindi, nel lungo periodo potrebbe andare incontro a un raddoppio delle quotazioni e, forse, anche di più.

