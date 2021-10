Ogni occasione è buona per mascherarsi e far divertire grandi e piccini. Halloween è una festa di origini statunitensi ma che ormai si celebra in tutto il Mondo. Un pretesto per festeggiare Carnevale due volte l’anno non si può proprio rifiutare. Mascherarsi e girare per le case alla ricerca di dolcetti e perché no fare anche qualche scherzetto.

Costumi dei supereroi preferiti, ma anche principesse e cavalieri, c’è l’imbarazzo della scelta. Non solo acquistandoli anno per anno, ma anche realizzandoli all’ultimo minuto a costo zero. Questo non vale solo per i più piccoli, anche i grandi si divertono un sacco a travestirsi. Halloween però non si può festeggiare senza le decorazioni, ecco che oggi proponiamo dei lavoretti per far diventare la nostra casa davvero mostruosa.

Bambini super felici con questi lavoretti originali e creativi da realizzare per Halloween

Riciclando materiali che abbiamo già in casa possiamo realizzare delle decorazioni incredibili. Basta solo avere un po’ di creatività e manualità.

Cominciamo dai più semplici fantasmini di carta. Avremo bisogno di bicchieri di carta bianchi, vanno bene anche quelli dei fast food. Se sono colorati servirà anche del colore acrilico bianco o a tempera. Dei fogli di carta velina bianca, del cartoncino bianco, colla e un pennarello nero. Creiamo delle strisce con la carta e incolliamole nel bicchiere come a creare una medusa. Disegniamo e ritagliamo due braccia per ogni fantasmino sul cartoncino e incolliamole a circa metà bicchiere. Dopodiché basteranno due occhi e via, ecco i nostri fantasmini pronti da appendere.

Un’altra idea veloce e geniale sono i pipistrelli fatti di mollette. Qui serviranno un cartoncino nero, mollette in legno, tempera nera e un pennarello bianco. Dipingiamo le mollette di nero, disegniamo le ali sul cartoncino e ritagliamole. Incolliamole sulla molletta e disegniamo occhi e bocca. Realizzeremo dei pipistrelli carinissimi.

Come realizzare un angolo gioco

Per finire perché non creare un angolo gioco tipo quello del luna park? Un angolo in cui giocare a far cadere le lattine con la palla ad esempio, ma a tema Halloween. Ricicliamo i contenitori in alluminio dei legumi o dei pelati. Togliamo l’etichetta, appiattiamo il bordo d’apertura per evitare di tagliarci e sbizzarriamoci. Con le tempere e i pennarelli trasformiamo le lattine in mostriciattoli. Frankenstein, una mummia, una zucca o anche un gufetto, libero sfogo alla fantasia.

Ecco quindi, bambini super felici con questi lavoretti originali e creativi da realizzare per Halloween. Per creare l’atmosfera giusta non è necessario spendere tanti soldi, ma solo avere un po’ di creatività. Se vogliamo qualche suggerimento in più su come decorare la nostra casa, nessun problema. Abbiamo approfondito l’argomento in questo precedente articolo “Rendiamo la nostra casa paurosamente bella ad Halloween con queste decorazioni fai da te”.

