Con questi film mozzafiato la nostra festa di Halloween si chiuderà in bellezza

Cosa c’è di meglio al termine di una festa a base di sangue, immagini paurose e urla agghiaccianti che fare una maratona horror?

Sedersi sul divano e godersi le avventure di personaggi spaventosi, come tuffarsi in ambienti splatter può essere il giusto finale di una festa che oramai è entrata a far parte del novero delle nostre celebrazioni pagane.

Di film d’orrore il catalogo ne offre un’infinità.

Ma se vogliamo trovare il meglio potremmo focalizzare la nostra ricerca sulle produzioni dei grandi maestri, sui grandi classici e sui cicli di storie macabre.

Per quanto riguarda i film su Dracula, il Principe dei Vampiri, una pellicola con protagonisti i grandi Vincent Price o Christopher Lee non va mai dimenticata.

Un bellissimo film che entra in profondità nella psiche dell’essere della notte per eccellenza è “Intervista col Vampiro” interpretato magistralmente da Tom Cruise e Brad Pitt.

Ma anche il “Dracula di Bram Stoker” di Coppola o il “Dracula Untold” del 2014 hanno il loro perché.

Fra i cicli, invece, con protagonisti i vampiri, ne possiamo selezionare due. “Blade” interpretato da Wesley Snipe -mix di horror e azione- e la bellissima saga di “Underworld” dove vampiri e licantropi si scontrano per la sopravvivenza e supremazia.

Un Dracula sui generis è il “Dracula Morto e Contento”. Un film con Leslie Nielsen accompagnato sul set dal grande Mel Brooks, che ne è anche regista, che ci farà morire dal ridere.

Per trovare un Frankenstein d’annata bisogna risalire a quello interpretato da Boris Karloff magari difficilmente rintracciabile.

Limitiamoci al “I, Frankenstein” moderno tratto da una graphic novel.

Naturalmente, “Frankenstein Junior” con le grandi interpretazioni di Gene Wilder e Marty Feldman è un meraviglioso film comico che mima in maniera esilarante il genere horror più tradizionale.

Per tornare alle saghe, quelle che vanno assolutamente viste tutte di un fiato per non perdere la concentrazione ed il gusto metallico del sangue sono 4.

Jason dei film di “Venerdì Tredici”, il killer psicopatico con la maschera da portiere di hockey è micidiale nella sua follia.

Anche Freddy Krueger del ciclo di “Nightmare” è un personaggio potente ed ormai iconico.

Altre saghe terrificanti sono quella di “Paranormal Activity” e quella del meraviglioso e tremendamente pauroso ciclo di “The Circle” con la paralizzante bambina tenebrosa.

Sulla sponda grandi maestri, potremmo partire da Dario Argento.

Film come “L’Uccello dalle Piume di Cristallo”, “Il Gatto a Nove Code” e “Profondo Rosso” sono ormai leggendari. Tutti con la colonna sonora ormai leggendaria de Goblin.

C’è poi George Romero, con il suo capolavoro “La Notte dei Morti Viventi”, film capostipite di tutti le produzioni riguardanti gli zombie.

Un altro cult movie sempre nella nostra memoria è “The Shining” con la fenomenale interpretazione dello scrittore pazzo da parte di Jack Nicholson.

Se vogliamo invece guardare una storia veramente terrificante con introspezioni sul versante religioso non dobbiamo assolutamente perderci la versione integrale de “L’Esorcista”.

Con questi film mozzafiato la nostra festa di Halloween si chiuderà in bellezza. Per ultimo, poi, potremmo farci un sacco di risate con “L’Armata delle Tenebre” parodia delle storie sugli scheletri viventi.