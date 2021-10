Halloween è quasi alle porte ed è bene cominciare a raccogliere idee e materiale per far divertire i bambini. Si potrebbe ritagliare ogni giorno del tempo per preparare delle decorazioni anche con i nostri figli.

Rendiamo la nostra casa paurosamente bella ad Halloween con queste decorazioni fai da te

Prendere un palloncino, gonfiarlo e chiuderlo in modo provvisorio. Con un cordoncino girare attorno in modo da segnare dei piccoli solchi. Continuare a gonfiare un altro poco il palloncino e chiuderlo, aiutandoci con il filo usato. Usare della colla vinilica per incollare dei fogli di giornale. Asciugati, si possono colorare di arancione con delle pennellate. Per il picciolo, arrotolare della carta e spruzzare con del colore verde. Asciugato, incollarlo alla sommità del palloncino.

Raccogliere dei rametti nel bosco o in campagna. In mancanza, si può riciclare una coroncina natalizia, basta togliere eventuali addobbi. Spruzzare della vernice verde scuro. Lasciare asciugare. Nel mentre ritagliare da un cartoncino nero sagome di corvo. Posizionarle sulla coroncina e appenderla fuori dalla porta.

Ecco altre idee

Prendere un cubo di polistirolo o una spugnetta rettangolare dal fioraio. Coprire con stoffa nera o verniciare di un colore a piacere. Prendere dei lecca lecca rotondi. Con un tovagliolo di carta bianco avvolgere il lecca lecca e stringere dove inizia il bastoncino con un cordino. Con un pennarello disegnare occhi e bocca al fantasmino. Infilare nel polistirolo o spugnetta.

Prendiamo delle ciotole trasparenti e dei calici. Disegniamo con un pennarello lavabile delle facce paurose. Su delle palline da ping pong disegniamo e coloriamo degli occhi. Non resta che porli nei contenitori.

Un’altra idea è quella di realizzare dei pipistrelli in varie misure con del cartoncino nero. Poi basta porli su una parete o sui mobili, aiutandoci con del nastrocarta (non rovina le pareti). Con un cartoncino arancione si possono ritagliare delle zucche. Con un pennarello poi disegnare occhi e denti aguzzi.

Si potrebbe anche

Tagliare a metà il tubo di cartone del rotolo per cucina. Su un bordo lasciamo colare della colla a caldo. Spruzziamo o passiamo col pennello della vernice bianca. Lasciamo asciugare. Alla fine inseriamo un lumino a batteria.

Se si dispone di una grande zucca vera o finta, invece di inserire una candela dentro, possiamo fare altro. Tagliare a metà la gamba di un vecchio jeans. Riempire la stoffa con dei giornali appallottolati. Sul fondo inserire un calzino anch’esso pieno di carta e messo dentro una scarpa. Ora basta mettere la gamba finta tra i denti della zucca. Si potrebbe realizzare in alternativa un braccio finto con la manica di una camicia seguendo lo stesso procedimento. Per la mano, utilizzare un guanto riempito d’ovatta.

Per fare una ragnatela finta, si possono incollare a raggera dei bastoncini da spiedino. Poi bisogna passare un filo di lana bianca alternando il movimento, sopra-sotto partendo dal centro. Posizionare in mezzo un ragnetto di gomma. L’illusione è assicurata.

Per trascorrere una piacevole serata tra amici o con i figli, rendiamo la nostra casa paurosamente bella ad Halloween con queste decorazioni fai da te.