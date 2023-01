Come trovare il colore giusto di rossetto per le proprie labbra in modo facile e sbalorditivo

Esiste veramente un modo per trovare senza sbagliare il colore giusto di rossetto? Ebbene, sembra proprio che ci sia.

La parola rossetto indica anche il colore con cui è nato il cosmetico più amato. Il rosso è un classico per le labbra e per le unghie. Non a caso è ancora quello più utilizzato e ricorda in qualche modo il fuoco della passione, l’amore. Anche quando si pensa di fare un regalo, molto gradite sono le rose rosse. In effetti il rosso è ancora oggi in molte culture tradizionali il colore riservato ai re. Le grandi attrici come Marylin Monroe amavano molto lo smalto rosso per le unghie.

Rendere più naturali i colori accesi del rossetto

Certo, non si può applicare tutti i giorni il rossetto rosso alle labbra. Almeno non per tutte. Forse per questo esiste una tecnica, non sempre nota, per sfumare i rossetti più accesi. Li si fa degradare lentamente in modo che si distendano non solo sulle labbra, ma anche nella tonalità. Basta infatti un semplice pennello per rendere più naturali i rossetti dal colore più vivo.

Come trovare il colore giusto di rossetto per le proprie labbra dipende anche da altri fattori. In passato lo si sceglieva in base al colore dei capelli. Sembrava abbastanza scontato che il colore delle labbra dovesse abbinarsi a quello dei capelli, creando un pendant.

Oggi invece l’attenzione si sposta dal colore dei capelli all’abito. Si cerca di creare un’armonia o un contrasto fra il colore del rossetto e la forma o i colori dell’abito che si indossa. È così che si sceglie il rossetto. Naturalmente, è anche importante la forma delle labbra.

Come trovare il colore giusto di rossetto con un sistema semplicissimo

Certo, l’abbinamento fra rossetto e capelli, oppure la scelta del vestito, richiede una certa attenzione e sensibilità. Molto spesso si resta diverso tempo in negozio a scegliere fra le varie tinte esposte in fila. Oltretutto, non sempre si è sicuri di aver fatto la scelta giusta, nonostante il consiglio di qualche commessa esperta.

Un sistema molto pratico e anche efficace, lo si trova sbirciando fra i social. Vi è una tecnica che tutte possono applicare e che in genere funziona abbastanza bene. Inoltre, è semplice e assolutamente alla portata di tutti.

Il trucchetto dei polpastrelli

Ci potrà sorprendere allora vedere come sarà semplice scegliere il colore di rossetto più adatto per noi. Tutto quello che bisogna fare è premere il nostro polpastrello.

Portiamoci allora davanti agli scaffali dove i vari rossetti e colori fanno bella mostra. Poniamo il pollice della mano destra, sul polpastrello del medio della mano sinistra. Lo posizioniamo a metà polpastrello e spingiamo un po’ verso il basso. Vedremo l’altra metà del polpastrello gonfiarsi e colorarsi più o meno di una certa tinta.

Ebbene, proprio quel colore ci indica quale tonalità di rossetto scegliere per le nostre labbra. Non ci resta altro che avvicinare il polpastrello pigiato, alle varie tinte di rossetto esposte, per cercare quella giusta. Sembra che questo metodo funzioni nella stragrande maggioranza dei casi. Un sistema semplice da provare assolutamente.