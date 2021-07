Curiamo con amore le nostre piante tutto l’anno, impegniamo sudore e fatica, per poi vedere seccare tutto sotto il sole cocente di agosto.

Questo rischio esiste soprattutto per chi parte per le vacanze, e si ritrova con la spiacevole sorpresa quando torna a casa. Per evitare questo inconveniente, abbiamo pensato a 5 piante molto resistenti che regaleranno splendide fioriture anche nel mese più caldo dell’anno. Vediamole insieme.

Balconi floridi e sgargianti anche ad agosto con queste 5 piante davvero meravigliose

Partiamo da una delle piante più spettacolari in natura. Stiamo parlando della Begonia, una pianta grassa succulenta e tropicale, apprezzatissima per le abbondanti ed appariscenti fioriture.

Ha bisogno di poche cure, come del resto quasi tutte le piante di questo genere. Predilige luoghi soleggiati ed annaffiature sporadiche, concentrate soprattutto in estate.

Inoltre, si può anche facilmente moltiplicare in pochissime mosse.

Passiamo ora ad una bellissima pianta perenne, chiamata Dalia (o Giorgina), che in luglio ed agosto sprigiona tutti suoi colori e profumi. In base alla varietà, i fiori possono essere semplici, a forma di margherita, a pompon o globoso.

La gamma di colori, invece, varia dal rosso al giallo, ma possiamo trovarle anche bianche o viola.

Hanno bisogno di annaffiature abbondanti durante l’estate e di un terreno misto a torba, sabbia e stallatico.

Un’altra pianta estiva diffusissima nei balconi e nei giardini d’Italia è il Geranio. I fiori di questa pianta sono apprezzati soprattutto per la gamma di colori e per le loro forme.

Alcune varietà, infatti, sono molto particolari, come ad esempio quella imperiale che sta facendo impazzire davvero tutti per la sua fioritura abbondante.

Quest’ultima comincia in primavera e si protrae per tutta l’estate, fino a settembre.

Vediamo le ultime due

Un’altra bellissima pianta perenne, che può raggiungere la lunghezza incredibile di 8 metri, è l’Ibiscus.

Si tratta di una pianta versatile, ma occorre abituarla gradualmente ai raggi del sole, se tenuta in casa in inverno. Il terreno va tenuto costantemente umido, ma evitando i ristagni. I fiori possono essere di varie tonalità, tra cui rossa, rosa, bianca, giallo o blu.

Non possiamo concludere questa lista senza citare le bellissime Petunie e Surfinie. Questi due fiori sono tra i più coltivati dagli italiani e molti le confondono pensando siano uguali. In realtà sono diverse nel modo in cui crescono. Anch’esse comunque amano il caldo estivo e le annaffiature abbondanti.

Mal sopportano, invece, gli attacchi degli afidi, che comunque possiamo debellare con questo eccezionale rimedio naturale.

Quindi abbiamo visto come ottenere balconi floridi e sgargianti anche ad agosto con queste 5 piante davvero meravigliose.