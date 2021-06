I gerani sono dei fiori molto apprezzati, soprattutto per i colori vivaci e per la resistenza al caldo.

Per questo motivo, molti li considerano i fiori dell’estate per eccellenza.

Esistono svariati tipi di gerani, tutti molto belli e particolari. Ma oggi ne vedremo uno in particolare che sta attirando l’attenzione di molte persone.

Infatti, ecco la varietà di gerani che sta facendo impazzire davvero tutti per la sua fioritura abbondante ed i colori sgargianti.

Una festa di colori

Il geranio è una pianta che bisogna assolutamente avere se si vogliono abbellire balconi, terrazzi e giardini.

Una specie di geranio che sta letteralmente spopolando è quella imperiale.

Il geranio imperiale, infatti, è riconosciuto ed amato per i suoi colori incredibili. Questi variano dal rosa al bianco, dal rosso al lilla e diventano sempre più scuri verso l’interno. Alcune volte presentano anche delle venature molto caratteristiche.

Per quanto riguarda la forma, invece, i gerani imperiali sembrano delle farfalle svolazzanti.

Infatti, vengono anche chiamati gerani farfalla, proprio per l’estrema somiglianza.

Questa pianta perenne, non viene utilizzata solo per scopi ornamentali, ma anche come repellente.

Tanto è vero che il loro odore disturba una grande varietà di insetti, come le zanzare.

Se siamo incuriositi da questa pianta, bisogna tenere in mente alcuni fattori prima di inserirla nella nostra composizione.

Come abbiamo già accennato, il geranio imperiale regge bene il caldo e predilige temperature primaverili. D’altro canto, però, è necessario mantenere le piante in una zona ombrosa, al di fuori dai raggi diretti del Sole.

Questo si fa soprattutto nelle ore più calde, per evitare che appassisca o si secchi. Per il resto della giornata possiamo esporla un po’ di più, per garantire una fioritura costante e rigogliosa.

Per quanto riguarda l’innaffiatura, questa deve essere fatta al bisogno quando il terreno è troppo asciutto.

Il geranio è infatti una pianta che immagazzina acqua per poi rilasciarla lentamente.

L’importante è non bagnare direttamente i fiori.

