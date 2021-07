Dopo un inizio di settimana al ribasso, proprio nel momento in cui molti attendevano e confermavano l’inizio di un forte sell off, i prezzi hanno virato al rialzo. Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo dei mercati continua ma domani è alla prova del nove per capire se siamo in presenza di una bull trap oppure abbiamo visto formarsi nei giorni scorsi una beffarda bear trap. Momento davvero decisivo in quanto potrebbe dispiegare effetti fino ad agosto inoltrato se non addirittura fino al setup annuale che scadrà il 5 ottobre.

Procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 17:34 della giornata di contrattazione del 22 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.508

Eurostoxx Future

4.053

Ftse Mib Future

24.805

S&P 500 Index

4.359,36.

La previsione annuale vede la possibilità che entro un paio di settimane possa iniziare un forte ribasso di almeno 12 mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 luglio.

Domani cosa accadrà? Avremo conferma del rialzo oppure si inizierà a scendere nuovamente?

Il rialzo dei mercati continua ma domani è alla prova del nove

Ecco di seguito la mappa dei prezzi con la quale mantenere il polso della situazione e seguire la tendenza dei prezzi che si andrà a formare da domani i poi.

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 23 luglio inferiore a 15.425.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 23 luglio inferiore a 4.029.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 23 luglio inferiore a 24.700.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 23 luglio inferiore a 4.331.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di venerdì?

Chiudere gli short e aprire long multidays su Dax Future. Sugli altri indici analizzati continuare a mantenere i long in corso.

Come al solito si procederà per step.