Abitudini e caratteristiche degli italiani che gli stranieri notano di più

L’Italia è un Paese molto caratteristico e a notarlo sono gli stessi Italiani. Non parliamo poi degli stranieri quando vengono in Italia, e che notano tutte le differenze rispetto alle loro abitudini. In verità anche gli italiani quando vanno all’estero, subito si fanno notare. Vediamo allora quali sono questi gesti caratteristici e queste abitudini proprie alla nostra italianità, agli occhi degli stranieri.

Le caratteristiche italiane

In verità differenze sul modo di fare, ce ne sono già nell’Italia stessa. Questo perché la nostra Nazione si è formata lentamente nel tempo. Per molti secoli è stata divisa, e queste divisioni sono arrivate fino ad oggi in ciò che si chiama regionalismo. Ogni nostra regione marca in un certo modo le sue caratteristiche, sia sul modo di esprimersi attraverso un dialetto, ma anche a tavola sul modo di mangiare.

Quest’ultima crea anche una certa ricchezza culturale, molto apprezzata dagli stranieri. In altre nazioni non ci sono grandi diversità di cibo. In Italia invece ogni regione ha il suo modo di cucinare i diversi alimenti e le proprie tradizioni culinarie.

Abitudini e caratteristiche degli italiani nella conversazione

Tra le cose che colpiscono di più le persone che vengono da fuori, c’è certamente il modo di parlare degli italiani. Soprattutto le persone del Sud Italia amano parlare accompagnando il significato delle parole con i gesti della mano. È quasi una comunicazione che coinvolge non solo l’espressione verbale, ma anche quella spaziale.

A volte si parla anche alzando la voce, trascinati un po’ da ciò che si dice. Capita soprattutto quando ci sono degli amici che intessano una conversazione. Si può parlare a voce alta oppure si entra in discussione mentre l’altro sta parlando. Questo modo di fare, che a volte potrebbe meravigliare uno straniero, allo stesso tempo risulta però anche simpatico.

Un’altra caratteristica della conversazione italiana è che in genere è positiva. Quando si parla tra amici si fanno battute, si scherza e si ride un po’. Anche questo crea quello charme, che fa apprezzare la nostra italianità.

Il gesto tipico della mano

Alcune conversazioni a volte avvengono quasi in forma privata. Soprattutto fra due persone che s’incontrano a distanza, scatta la conversazione gestuale. Si comunicano alcune cose semplicemente con dei gesti della mano o con delle smorfie della bocca. Ciò capita soprattutto nel napoletano, in cui tra mimica facciale e gestuale, si possono fare delle vere conversazioni a distanza.

Ma il gesto tipico è quello della mano con le dita chiuse fra di loro all’altezza dei polpastrelli. Lo si utilizza quando si vuol dire: ma che cosa succede, che cosa vuoi, che cosa c’è. È allo stesso tempo un gesto di interrogazione e di meraviglia. Questo movimento veloce della mano coglie la curiosità degli stranieri.

Il saluto con bacio e il ritardo tollerato

Senza parlare poi di un’altra abitudine che lascia interdetta l’Europa del Nord: quella di salutarsi baciandosi sulle guance. Forse più presente nel passato, questo tipo di saluto tende un po’ a scomparire. Fa parte di quella forma affettuosa che si fa nel salutare un conoscente.

Un’altra caratteristica che riduce sempre più il suo margine, quasi a scomparire, è l’arrivare in ritardo ad un appuntamento. Forse la vita ci spinge ad una maggiore puntualità. Ma gli stranieri certo non amano molto questo aspetto, che ancora ci appartiene un po’, e tipico della tolleranza italiana.

Vestire di marca

Ecco un’abitudine che questa volta amano gli stranieri: il nostro abbigliamento. D’altra parte non potrebbe essere diverso, visto che in tutto il Mondo siamo noti per la qualità degli abiti e delle scarpe. Anche se dovessimo andare a fare una semplice passeggiata, ci teniamo a vestire in un certo modo. Abbinare bene i capi e possibilmente di marca, diventa quasi una bandiera della qualità italiana nel campo della moda.

Lavarsi col bidet

Un’altra caratteristica italiana è la presenza del bidet nelle nostre case e negli hotel. In Inghilterra e in Francia è uno strumento che è scomparso. Nonostante sia un’invenzione francese, l’Italia ancora lo utilizza e qualche straniero si chiede anche il perché.

Tutte queste sono alcune abitudini e caratteristiche degli italiani che gli stranieri notano, con più o meno umorismo.

