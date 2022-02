Manca ancora qualche giorno a Carnevale, ma ormai da settimane non si fa altro che parlare dei suoi preparativi. Per i più piccini è tempo di indossare i vestiti dei personaggi più amati delle fiabe. I più grandi, invece, potranno sbizzarrirsi in cucina con ricette tipiche di questa festività.

Un’occasione buona per potare in tavola, ad esempio, delle lasagne davvero golose. Bianche o rosse, con carne o con verdure, le lasagne sono immancabili a Carnevale. Ecco, la ricetta facile e veloce che accontenta tutti in pochi minuti. Perfetta per chi non ha troppo tempo da dedicare ai fornelli.

Per quanto riguarda i dolci, invece, diverse sono le prelibatezze da servire. Ad arricchire le tavole imbandite, ad esempio, arrivano le chiacchiere. Conosciute anche come bugie e con altri appellativi differenti a seconda della Regione d’appartenenza, queste dolci preparazioni sono davvero sfiziosi e vale la pena provarli almeno una volta.

Per l’occasione, ecco la ricetta senza uova, burro o latte che non prevede neanche la frittura.

Altri dolci imperdibili del periodo sono sicuramente le castagnole. Bocconcini di vero gusto che faranno impazzire grandi e piccini. In un articolo precedente avevamo proposto questa versione eccezionale, senza uova e senza latte pronte in 5 minuti.

Anche quella che prepareremo oggi è una versione senza l’uso delle uova e questa volta eviteremo anche il burro. Inoltre, per un profumo ancora più intenso, il limone sarà accompagnato da arancia e mandarino.

Insomma, queste castagnole senza uova sono talmente soffici, gonfie e profumatissime da sembrare di pasticceria.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

250 g di ricotta vaccina scolata;

80 g di zucchero;

200 g di farina tipo 00;

scorza di limone, arancia e mandarino grattugiata;

1 bustina di lievito per dolci;

olio di semi q.b.

Castagnole senza uova talmente soffici, gonfie e profumatissime che sembrano uscite da una pasticceria, parola della nonna. Procedimento

Alla ricotta ben strizzata e piuttosto asciutta aggiungere lo zucchero. Mescolare e unire anche le scorze grattugiate degli agrumi. Poi, unire pian piano la farina setacciata precedentemente. Unire anche il lievito. Mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti.

A questo punto, trasferire l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Impastare con le mani. Poi, dividere l’impasto in tanti piccoli pezzi che diventeranno le nostre castagnole. Formare tante piccole palline.

Successivamente, far scaldare l’olio di semi in una padella abbastanza alta e antiaderente. Una volta riscaldato l’olio, adagiare le castagnole. Una volta cotte, dall’aspetto dorato, scolarle e metterle su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Poi, trasferirle in un piatto da portata e spolverare con un po’ di zucchero a velo ed il gioco è fatto. Parola di nonna!

