Tra poco il gelo sarà un brutto ricordo, anche se ancora le temperature potranno essere basse, probabilmente il peggio è passato. Questo vuol dire che è arrivato il momento di pensare al futuro nel nostro orto e giardino, cominciando a preparare i semi da inserire nel terreno.

Se faremo un buon lavoro, potremo vedere i primi risultati già a partire da fine marzo, soprattutto per quanto riguarda i fiori. Ciò ci darà una soddisfazione impagabile e di mese in mese non faremo che migliorare le abilità e il pollice verde. Quindi, non resterà che rimboccarci le maniche e faticare un poco per preparare il terreno, poi dovremo solo scegliere i semi migliori da acquistare.

Quali verdure piantare nell’orto e quali piante seminare in giardino per avere tanti ortaggi e una cascata di fiori in primavera

Per quando riguarda l’orto, anche se possediamo un piccolo pezzo di terra, vederlo ricco di verdure sarà solo un piacere per gli occhi.

Alcune specie avranno bisogno di più tempo per crescere e maturare, altre potremo gustarle poco prima. Il cambiamento delle temperature potrebbe causare maggiori innaffiature, mentre l’umidità dovrebbe fare crescere più erbe infestanti, quindi teniamo sotto controllo questi 2 aspetti.

Non appena ci saranno tra i 12 e i 18 gradi nel terreno aperto seminiamo la bietola, la cicoria, l’indivia, la carota, il sedano e la rucola. Nell’eventualità in cui ci sia troppo freddo, seminiamo in un luogo più caldo come un tunnel o una piccola serra.

Prima di inserire i semi, mettiamo sul terreno un buon concime, anche naturale, che sia ricco di azoto. Usiamo in aggiunta una terra adatta agli ortaggi che vogliamo fare crescere, come quella per le carote, sabbiosa e soffice.

Colori a primavera

Per fare un figurone con i vicini e dare al nostro spazio esterno un’ondata di colore, non possono mancare i tulipani, che rappresentano proprio la primavera. Piantiamo in profondità, dai 5 ai 15 cm, in base alla grandezza del bulbo. Il terreno deve essere ben drenato e fertile, potremmo farli crescere anche in vaso, basterà aggiungere della sabbia, per vederli fioriti in poco tempo.

Per fioriture alte e senza eguali scegliamo anche la petunia surfinia, le foglie sono molto profumate e i fiori leggiadri di diversi colori. Il terreno dovrà essere ricco di potassio, magari aggiungendo del compost. Già a partire da aprile le vedremo in fiore, poi se farà troppo freddo mettiamole al riparo in un luogo più caldo. Quando non fiorirà più potremo effettuare la potatura, partendo dalla base.

Ecco quali verdure piantare nell’orto e quali piante seminare sia in terra che in vaso nel terrazzo, per ritrovare l’esterno di casa colorato e rigoglioso.

Approfondimento

Più di fave e patate, nell’orto dovremmo piantare questi ortaggi comuni ricchi di fibre, vitamine e sali minerali