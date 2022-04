Solleticano le papille gustative, sono facilissimi da preparare e si mangiano uno dietro l’altro senza sensi di colpa. I biscotti leggerissimi fatti in casa dalla mamma sono una vera carezza d’amore, puro e semplice. Pochi ingredienti, un pizzico di fantasia e una manciata di minuti daranno vita a veri bocconcini di gusto. Ideali da gustare a colazione, ma anche a fine pasto, quando si ha “voglia di qualcosa di buono”.

La ricetta che prepareremo oggi non prevede uova, burro e zuccheri aggiunti. Prima di allacciare il grembiule e correre ai fornelli, suggeriamo altre due ricette facili e veloci da preparare per tutta la famiglia. D’altronde, come resistere ai morbidissimi biscotti della nonna? Sono perfetti per l’inzuppo nel latte o nel caffè. Inoltre, la ricetta non prevede uova. Sono andati letteralmente a ruba, invece, questi cornetti super soffici e senza glutine e lattosio.

Ed ora, è giunto in momento di preparare questi biscotti leggerissimi fatti in casa in 10 minuti, buoni come quelli del supermercato ma senza uova, burro e zucchero

La ricetta è semplicissima ed economica. Sono dei biscotti classici dal profumo di limone che faranno contenti grandi e piccini in poche mosse. Dunque, non ci resta che provvedere alla lista dell’occorrente.

Ingredienti

300 g di farina integrale;

80 g di olio evo;

100 g di latte;

50 g di stevia;

10 g di lievito in polvere per dolci;

mezzo cucchiaino di bicarbonato;

mezzo baccello di vaniglia;

scorza grattugiata di un limone

1 pizzico di sale.

Procedimento

Innanzitutto, ricordarsi di accendere il forno e impostarlo alla temperatura di 180°C. Mentre il forno scalda, procediamo con la creazione dei nostri biscotti.

In una ciotola introdurre la farina setacciata, poi il lievito (sempre setacciato) e infine, il bicarbonato. Mescolare e aggiungere la stevia. Poi, unire anche il pizzico di sale, la vaniglia e la scorza del limone, precedentemente grattugiata. Mescolare con cura e versare a filo l’olio, poi il latte. Pian piano, l’impasto apparirà facilmente lavorabile anche con le mani. Una volta amalgamati gli ingredienti, trasferire l’impasto su un piano di lavoro, leggermente infarinato e modellare per ottenere un panetto uniforme.

A questo punto, staccare pian piano un po’ di impasto e formare delle palline delle stesse dimensioni. Schiacciare leggermente le sfere nella parte centrale per creare la classica forma dei biscotti.

Ci vorranno 10 minuti per dar vita ai nostri deliziosi biscottini. Poi, prendere una teglia e ricoprirla di carta da forno. Disporre i biscotti e infornare per circa un quarto d’ora.

