Basta afidi, cocciniglie e altri parassiti sulle nostre piante! Ecco un rimedio naturale utile anche contro le zanzare

La passione per il giardinaggio accomuna sempre più persone. È bello vedere crescere piante da appartamento o con fiori sul balcone. Purtroppo la loro salute e bellezza possono essere minacciate da alcuni insetti. C’è però un prodotto naturale che potremmo provare. Vediamo quale.

La natura è meravigliosa e ricca di bellezze. Ci dona frutti, ortaggi, verdure e anche erbe aromatiche e fiori stupendi. Possiamo avere l’hobby del giardinaggio e quindi cercare di coltivare varie specie vegetali. Alcune sono adatte a un ambiente chiuso, ad esempio ce ne sono molte che crescono bene in bagno o in salotto. Altre piante preferiscono l’esterno, quindi balconi, terrazzi o giardini.

Stiamo di solito attenti all’esposizione solare e all’irrigazione. Ci sono pure i periodi giusti per la riproduzione in talee o per la potatura.

Una cosa accomuna però piante da frutto, da orto, da appartamento o da esterno. Parliamo dei parassiti. Ce ne sono di vario tipo, quelli più noti sono cocciniglie, afidi, nottue, dorifora, mosca bianca. Potremmo usare un unico prodotto come repellente e disabituante contro esemplari adulti ma anche contro le larve.

Basta afidi, cocciniglie e altri parassiti sulle nostre piante usando un solo prodotto

Un valido aiuto per combattere i parassiti delle piante sarebbe un prodotto naturale utile anche per altri scopi. Si tratta dell’olio di Neem. Il nome deriva da nīm, una pianta di origini indiane. L’olio ricco di principi attivi, soprattutto di azadiractina, si estrae dai semi.

In Occidente l’efficacia di questo rimedio sarebbe provata da tempo nell’agricoltura biologica.

Come possiamo usare l’olio di Neem per le nostre piante? Data la sua natura dovremmo miscelarlo con altri ingredienti. Si potrebbe mescolare 1 ml di olio di Neem in un litro d’acqua tiepida. Agitiamo bene lo spruzzino e vaporizziamo nella parte bassa della pianta, evitando gli eventuali fiori. Se la situazione lo richiede, notando molti parassiti, mescoliamo invece in un litro di acqua tiepida 4 ml di sapone di Marsiglia. Poi aggiungiamo 3 o 6 ml di olio di Neem. Agitiamo e spruzziamo. Il trattamento bisognerebbe farlo al mattino presto o al tramonto e può essere ripetuto ogni 5 o 6 giorni.

Altri usi dell’olio di Neem

Mentre curiamo il giardino o l’orto a volte siamo presi di mira da moscerini e zanzare. Massaggiamo alcune gocce di quest’olio sulla pelle per allontanarli. Se abbiamo già delle punture, l’olio di Neem potrebbe lenire il prurito. Sempre contro le zanzare, versiamo un po’ di questo prodotto naturale nei sottovasi delle piante.

Per quanto riguarda altre applicazioni d’uso, sembrerebbe utile come antiparassitario per cani e gatti. Basterebbe massaggiare qualche goccia di olio di Neem attorno al collo, orecchie e zampe o metterne sul collare.

Basta afidi, cocciniglie e altri parassiti sulle nostre piante, quindi, grazie a un rimedio naturale utile anche all’uomo e agli animali.