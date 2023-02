Bagno sempre fresco e profumato: addio ai cattivi odori con 1 solo prodotto fai da te e naturale al 100%

Sta spopolando su tutte le piattaforme social e promette di eliminare i cattivi odori dal bagno, anche da quello senza finestre. Questo prodotto fatto in casa si prepara con ingredienti naturali al 100% ed è anche piuttosto economico. Ideale per risparmiare sulla spesa. Ecco di cosa si tratta.

Entrare nella stanza da bagno e farsi inebriare da un profumo fresco e che sa di pulito è una sensazione piacevole e denota anche una cura del dettaglio e una pulizia minuziosa. Dunque, avere un bagno sempre fresco e profumo è un ottimo biglietto da visita per la nostra casa, anche in vista di visite inaspettate da parte di amici e parenti.

Per le faccende domestiche, sono molti gli ingredienti naturali che possiamo sfruttare grazie alle loro doti pulenti e sgrassanti. Dunque, per ottimizzare i tempi e diminuire le spese sui detersivi, si consiglia di provare alcuni prodotti naturali e fatti in casa, molto apprezzati dalle casalinghe. Alcuni sono formidabili, ad esempio, per eliminare i cattivi odori, anche di fumo, sigaretta e camino in casa.

Per quanto riguarda, invece, la puzza di fogna, tipica del bagno, il metodo comodo e utile che sta spopolando è quello di creare dei piccoli cubetti profumati.

Ecco tutto l’occorrente

Per creare i nostri cubetti profumati serviranno pochi ingredienti. Ecco quali sono:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

2 cucchiai di acido citrico;

10 gocce di olio essenziale di menta;

10 gocce di olio essenziale d’eucalipto.

I primi due ingredienti, quindi bicarbonato e acido citrico neutralizzeranno gli odori, mentre gli olii essenziali avranno il compito di emanare una dolce fragranza. Si consigliano la menta e l’eucalipto per conferire al bagno una maggiore freschezza, ma ovviamente si possono scegliere gli olii che si preferiscono (quello alla lavanda, ad esempio).

Come preparare i cubetti profumati per avere un bagno sempre fresco e profumato

In una ciotola, inserire il bicarbonato e l’acido citrico. Poi, mescolare con un cucchiaio e unire successivamente le gocce di olio essenziale. Se il composto è troppo denso, aumentare il numero di gocce di olio (per un profumo più intenso), oppure aggiungere un filo d’acqua, vaporizzata con uno spuzzino. A questo punto, versare il composto in uno stampo in silicone (quello del ghiaccio) e lasciare solidificare all’aria aperta, oppure in freezer. Una volta pronti all’uso, questi cubotti saranno pronti per essere gettati nel WC, creando una reazione “frizzante” a contatto con l’acqua.

I cubotti profumati possono essere anche usati come decorazioni profumate da posizionare all’interno della stanza da bagno. Inoltre, è utile anche riporli in un sacchetto da appendere sia in bagno che in altre stanze come profumatori naturali.

Due alternative profumate

Per profumare la stanza da bagno esistono tantissime valide alternative ai cubetti. Metodi altrettanto naturali ed economici. È il caso dello spray profumato creato con acqua e olii essenziali.

Da provare anche l’infuso di lavanda, bacca di vaniglia, foglie di alloro e fette di agrumi perché è una vera bomba contro i cattivi odori. Basta farli bollire e portare il contenitore in bagno per qualche minuto.