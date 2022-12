Mai più puzza di fumo in casa! Ecco come dire addio al cattivo odore di sigaretta e camino

L’odore di fumo che impregna la tappezzeria, le pareti e i mobili di casa è davvero una spina nel fianco per molte persone. Un argomento che tocca da vicino i fumatori ma anche chi, banalmente, possiede un camino. Per eliminare la puzza di fumo, però, esistono diversi rimedi facili, economici e naturali. Ecco quali sono.

Probabilmente, non c’è niente di peggio che entrare in casa e farsi colpire da questo odore acre e abbastanza fastidioso. La verità è che quando si entra a casa di un fumatore si nota subito. Per questo motivo, sono in molti a correre ai ripari con profumatori per ambienti e aspiratori vari.

Un discorso analogo va fatto per chi ha la fortuna di avere un bel camino in casa. La legna che arde non solo genera calore, ma regala anche una sensazione di tranquillità e pace interiore che piace a molti. Tuttavia, basta poco per ritrovarsi tutta la stanza avvolta dal fumo e dalla fuliggine. Per chi non vuole stanziare un budget per la spesa periodica di profumatori specifici, si consigliano alcuni rimedi casalinghi davvero formidabili. Scopriamoli insieme.

Ecco come non avere mai più puzza di fumo in casa

Il bicarbonato di sodio è uno di quegli ingredienti naturali capaci di neutralizzare i cattivi odori (anche la puzza di sudore dai vestiti). Un alleato davvero favoloso anche per la lotta contro la puzza di fumo. Ad esempio, per pulire i tappeti e tutta la tappezzeria di divani e poltrone si consiglia di distribuire il bicarbonato sulle superfici. Lasciarlo agire per circa mezz’ora e poi spazzolarlo via delicatamente. (Per velocizzare i tempi, azionare l’aspirapolvere). In alternativa al bicarbonato, sorprendenti sono i fondi del caffè. Uno scarto molto utile per catturare gli odori. Attenzione, però, alla modalità d’uso! I fondi del caffè devono essere completamente asciutti prima di cospargerli sulla tappezzeria. Il rischio è quello di macchiarla.

Bicarbonato e olio essenziale: un mix strepitoso

Il connubio tra bicarbonato e olio essenziale, invece, crea un effetto doppio. Innanzitutto, neutralizza il cattivo odore e poi profuma non solo i tessuti ma anche gli ambienti circostanti in pochi minuti. Inserire in una ciotola del bicarbonato, poi, aggiungere 10-20 gocce di un olio essenziale preferito. Mescolare e poi setacciare prima di cospargere sulle superfici da pulire. Il risultato sarà sorprendentemente efficace e piacevolmente aromatizzato.

Mescolare bicarbonato e borotalco è un altro trucco molto efficace. Inoltre, ricordiamo che il borotalco è favoloso anche per la pulizia dei vetri. Non lascia aloni e rallenta la formazione della condensa.

L’aceto: il grande classico che non manca mai!

Così come il bicarbonato, anche l’aceto è molto gettonato per le faccende domestiche. Ideale per i deodoranti e sgrassanti fai da te. Per neutralizzare la puzza di fumo, si consiglia di mescolare in parti uguali aceto e acqua (meglio se distillata). Spruzzare sui mobili e la tappezzeria e lasciare asciugare.

Il carbone vegetale che assorbe gli odori in pochi minuti

Infine, l’ultimo trucchetto per non avere mai più la puzza di fumo in casa è il carbone vegetale. In commercio si trova sia solido che in polvere. Posizionato all’interno di sacchetti, da appendere o appoggiare, sembrerebbe un ingrediente sensazionale per far sparire l’odore di fumo dalle stanze.