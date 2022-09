Odori sgradevoli e difficili da eliminare, di muffa, di scarico, di ristagno. È la situazione comune di molti bagni che, anche se puliti, non profumano di fresco. Potremmo però provare con le piante, capaci di rendere la nostra toilette un ambiente più profumato e più accogliente. Ce ne sono di bellissime che purificano l’aria in modo naturale, come il Chlorophytum, comunemente detto Falangio. Ed altre che assorbono umidità e cattivi odori con le loro fragranze, restituendo alla stanza una piacevole profumazione. E se il bagno è di piccole dimensioni, possiamo optare per delle varietà che non occupano molto spazio, oppure usare dei vasi sospesi. Vediamo quindi come eliminare i cattivi odori in bagno con piante meravigliose e quali scegliere.

Il bambù

Il bambù è perfetto da mettere in bagno. Elegante e resistente, ha bisogno di molta acqua e di un posto luminoso ma riparato dai raggi diretti del sole. Lo vediamo troneggiare nei giardini che talvolta infesta con la sua prorompente vitalità, ma si coltiva benissimo anche in vaso. In questo caso sceglieremo le varietà nane. La pleioblastus pumilus si sviluppa poco in altezza, raggiungendo appena gli 80 cm. Anche la shibataea kumasaca mantiene dimensioni ridotte e può elegantemente trovare posto nel nostro bagno. Richiede abbondanti annaffiature durante l’estate e una volta al mese in inverno, ma non ama i ristagni idrici.

Eliminare i cattivi odori in bagno con piante meravigliose e fiori profumati: il caprifoglio

Elegantissima e profumatissima, la lonicera o caprifoglio può trovare posto in bagno solo se è abbastanza spazioso. Infatti è una pianta rampicante che si espande velocemente e necessita di un vaso capiente, di almeno 40 cm di profondità, da collocare in una posizione a mezz’ombra. Alla base del vaso si porrà dell’argilla espansa che garantisce un buon drenaggio, poi del concime organico e infine del terriccio universale.

Inonderà il bagno di una fragranza dolce e intensa e di fiori meravigliosi dai colori vibranti che vanno dal giallo al rosso nelle sue varie tonalità. La lonicera japonica è tra le varietà più profumate, così come la lonicera periclymenum o la caprifolium.

Il giacinto

In un bagno poco spazioso possono trovare posto i giacinti. Hanno bisogno di una posizione luminosa ma non esposta ai raggi diretti del sole. In autunno si piantano i bulbi per vedere poi la pannocchietta che si schiude e si colora di fiori campanulati profumatissimi. Fragranza e colori meravigliosi, dal bianco al giallo, dal blu al viola, dal rosa al rosso. Il giacinto fiorisce naturalmente in primavera ma possiamo forzarne la fioritura. Metteremo i bulbi al buio in frigorifero per tre settimane. Poi li sposteremo al caldo del bagno, in vaso o in acqua, per assistere allo sbocciare delle splendide campanule. Per la coltivazione in acqua il vaso avrà l’imboccatura stretta perché l’acqua dovrà toccare solo le radici e non il bulbo.

Lettura consigliata

Per una casa accogliente e piena di vita sarebbe perfetta questa meravigliosa pianta d’appartamento adatta anche in bagno o in camera