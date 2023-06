Dopo un lungo rialzo durato un anno e culminato con una performance del 100% a fine aprile 2023, le azioni OVS hanno intrapreso un movimento laterale/ribassista. Adesso, però, queste sono azioni sul punto di invertire al rialzo con un potenziale molto interessante.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, OVS gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 9,21 per 2023 e di 8,52 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Negli ultimi 12 mesi, gli analisti, poi, hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento che al momento è stimato essere pari a oltre il 40%. Da notare che negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio

Dal lato dei punti deboli c’è che la società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.

Azioni sul punto di invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MIL:OVS) ha chiuso la seduta del 28 giugno a quota 2,47 €, in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente.

Negli ultimi mesi le quotazioni hanno trovato più volte supporto in area 2,364 €. La rottura di questo livello potrebbe spingere al ribasso le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

Al rialzo, invece, lo scenario più probabile potrebbe essere quello indicato dalla linea tratteggiata. Una prima conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 2,473 €.

