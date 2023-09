Azioni sottovalutate sul punto di accelerare al ribasso: occasione di acquisto in arrivo?

Guadagnare con i mercati finanziari non è affatto semplice. Basti pensare che i siti dei broker online riportano nelle loro avvertenze la statistica secondo la quale circa l’80% degli investitori retail perdono soldi in Borsa. Allora come fare per guadagnare con le azioni? Quale strategia utilizzare? Una è quella di comprare azioni sottovalutate e aspettare che si allineino al loro valore. Tuttavia, anche questa strategia non è immune da errori. Ci sono, infatti, anche azioni sottovalutate sul punto di accelerare al ribasso. In questi casi l’ideale è individuare i punti di inversione rialzista e comprare con le probabilità a favore.

Azioni sottovalutate sul punto di accelerare al ribasso: quali sono?

Per individuare questa tipologia di azioni abbiamo considerato i tre indicatori più comunemente utilizzati dagli investitori: il rapporto prezzo su utili, il rapporto prezzo su fatturato e il rapporto EV/EBITDA. Sulla base di questi tre indicatori le azioni più sottovalutate tra le azioni di Piazza Affari con elevata capitalizzazione sono Saras, Stellantis e Tenaris. Poiché del titolo della casa automobilistica ci siamo già occupati in un precedente articolo, focalizzeremo la nostra attenzione sul Saras e Tenaris.

Lo scenario più probabile per il titolo controllato dalla famiglia Moratti: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 4 settembre invariate rispetto alla seduta precedente, a quota 1,3130 €.

La proiezione in corso è rialzista, ma l’ostacolo storico in area 1,4010 € sta facendo sentire la sua presenza. A questo punto, quindi, potrebbe essere probabile un ritracciamento almeno fino in area 1,2326 €. Sotto questo livello, poi, potrebbe scattare un’inversione di tendenza ribassista.

Da notare che oltre che per la sottovalutazione, le azioni Saras sono molto interessanti anche per l’eccezionale dividendo distribuito.

La fase laterale in corso su Tenaris potrebbe presto sfociare in un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 4 settembre in ribasso dello 0,44% rispetto alla seduta precedente a quota 14,84 €.

Da fine luglio le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 14,71 € – 15,359 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare indicazioni sul prossimo movimento direzionale.