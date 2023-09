Accrescere il patrimonio personale non vuol dire soltanto aumentare le entrate oppure risparmiare sulla spesa per la cucina, piuttosto che per la spesa per i viaggi o per il benessere. L’accrescimento del patrimonio personale passa anche per investimenti che abbiamo un elevato potenziale di guadagno. Nel settore dei mercati azionari, quali potrebbero essere le azioni sulle quali investire in ottica di valorizzazione del risparmio personale?

Come individuare le azioni sottovalutate?

Ovviamente, nel campo degli investimenti azionari non c’è una regola fissa che permetta di guadagnare con certezza matematica. L’unica cosa che un investitore accorto può fare è studiare cercando di individuare le azioni più sottovalutate e comprarle nel corso delle fasi di debolezza. In tal senso uno dei titoli più interessanti è Stellantis.

Il suo rapporto prezzo su utili, infatti, è il più basso (2,68x) tra le azioni a maggiore capitalizzazione. Inoltre, anche il rapporto prezzo su fatturato, con un valore pari a 0,28x, è tra i più bassi di Piazza Affari. La forte sottovalutazione è confermata anche dal rapporto EV/EBITDA e il rapporto di Tobin.

Possiamo dire, quindi, che Stellantis sia un titolo fortemente sottovalutato che, da questo punto di vista presenta ampi spazi di apprezzamento. Inoltre, il titolo presenta anche un interessante dividendo il cui rendimento è atteso essere superiore al 7%.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti su Stellantis e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 35%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

L’unico aspetto negativo relativo alle raccomandazioni degli analisti è quello legato all’enorme differenza tra lo scenario più ottimista (sottovalutazione di oltre il 100%) e quello più pessimistico (sottovalutazione di poco superiore all’1%).

Azioni sulle quali investire in ottica di valorizzazione del risparmio personale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 1 settembre in ribasso del 2,19% rispetto alla seduta precedente a quota 16,800 €.

Dopo un tentativo di ripresa, la chiusura di venerdì 1 settembre getta nuovamente le quotazioni tra le braccia dei ribassisti che potrebbero avere campo libero fino in area 15,778 €.

Solo un recupero in chiusura di seduta di area 16,812 € potrebbe favorire una nuova ripresa del rialzo.

