Adori la torta Sacher ma non puoi andare a Vienna? Ecco quanto costa una fetta dell’originale dolce al cioccolato

Probabilmente la Sacher è la torta più famosa al Mondo e la più straordinariamente golosa. La ricetta originale è segretissima e solo nel Cafè Sacher della Philharmonikerstrasse a Vienna può esser prodotta l’autentica Sacher.

Gli ingredienti e le misure si possono solo intuire: una torta lievitata soffice al cacao e cioccolato con farcitura di confettura di albicocche e una glassa di cioccolato fondente da far perdere la testa! Chi va in vacanza a Vienna non può non fare tappa alla mitica pasticceria, ma tutti gli altri golosi? La soluzione c’è anzi sono ben due le possibilità di gustare una Sachertorte anche in Italia!

Come anticipato c’è solo una Torta Sacher originale. Così ha stabilito la Corte Suprema Austriaca nel 1962 ed è quella dell’hotel Sacher a cui appartiene l’omonimo caffè. Come spesso accade nella storia della pasticceria, fu il caso a offrire l’occasione per questa straordinaria invenzione. Correva l’anno 1832 e il cancelliere e principe Wenzel Clemens Metternich doveva ricevere un ospite importante ma il cuoco di corte – per nostra fortuna, possiamo affermare con il senno di poi- si ammalò. L’onere di preparare il dolce toccò quindi ad un apprendista sedicenne, Franz Sacher.

Sembra che il giovane chiese qualche suggerimento anche alla sorella e dalle sue mani nacque la prima torta Sacher che riscontrò successo fin da subito. Già nel 1888 il figlio di Franz, Eduard scrisse una lettera sul giornale di Vienna dove si diceva che venivano spedite circa 400 torte all’anno a Parigi, Londra, Berlino e perfino oltreoceano per una cifra di 16 fiorini. Ora grazie all’e-commerce aperto da Sacher è possibile ordinare un’intera torta Sacher originale custodita in un elegante cofanetto con serigrafia dorata per poi gustarlo fra le mura di casa con i nostri cari. C’è anche un’alta possibilità però: recarsi a Trieste.

Il Caffè Sacher a Trieste

Da Giugno, l’Hotel Sacher di Vienna ha aperto la prima succursale fuori dall’Austria proprio a Trieste. Nella città della Bora il primo giorno di apertura le scorte sono andate completamente esaurite tanto che si sono dovuti attendere i rifornimenti dalla capitale Austriaca per i giorni seguenti. Dobbiamo anche riferire che c’è stata un’ondata di polemiche sul costo, per molti, eccessivo di una fetta di torta ma facciamo qualche cifra!

Quanto costa una fetta

Una fetta di torta Sacher originale costa ben 8,90 €. Certo, alcuni diranno che probabilmente sono i 9 € meglio spesi della propria vita ma effettivamente la cifra è abbastanza esosa. Vediamo una torta intera costa ci costerebbe. I prezzi on line e quelli che possiamo trovare a Trieste sono i medesimi. Una torta del diametro di 16 cm di circa 6 porzioni e del peso di 1 kg incluso l’imballaggio costa 48,50 €. Se passiamo alla misura media, 19 cm di diametro, 9 porzioni e 1,4 kg di peso (sempre imballaggio incluso) pagheremo 59 €. Infine per la misura grande, da 22 cm di diametro, 12 porzioni e 1,6 kg di peso il prezzo è di 66 €. Inoltre se ordiniamo on line vanno aggiunte le spese di spedizione.

