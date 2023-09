Uno dei principali motivi per cui si compra un titolo azionario è legato al rendimento del suo dividendo. Molti investitori, infatti, preferiscono azioni che garantiscono una cedola dal rendimento importante. Tuttavia, comprare un’azione per il suo dividendo richiede attenzione. Comprarla dopo l’annuncio del dividendo, infatti, potrebbe vanificare il suo effetto positivo visto che le quotazioni tendono ad allinearsi alla cedola che verrà distribuita. In quest’ottica un’interessante strategia è comprare azioni sui ribassi per esaltare dividendi già straordinari.

Quali sono attualmente le azioni con i migliori rendimenti?

Come dicevamo, comprare azioni sui ribassi per esaltare dividendi già straordinari potrebbe essere un’ottima strategia, ma anche in questo caso bisogna fare dei distinguo. Ad esempio, una società potrebbe staccare una cedola straordinaria, unica e irripetibile. In questo caso concentrarsi su questa azione potrebbe essere controproducente. Un altro aspetto, poi che non va trascurato è quello del payout. Ovvero, quanta parte degli utili viene distribuita agli azionisti? Minore è questo indicatore, maggiore è la probabilità che il dividendo sia sostenibile.

Quali tra le prime cinque azioni per rendimento sono quelle più interessanti?

Assumendo che nel 2024, bilancio 2023, le società distribuiscano lo stesso dividendo, allo stato attuale le prime cinque azioni per rendimento sono le seguenti (NB in parentesi è indicato il rendimento attuale quantificato alla chiusura del 1 settembre 2023 e il payout riferito al bilancio 2022): Saras (14,47%, 43,44%), BFF Bank (8,74%, 62,96%), Stellantis (7,98%, 25,05%), ACEA (7,76%, 64,58%) e Unipol (7,20%, 38,75%).

Andiamo, adesso, a considerare quante volte queste azioni hanno distribuito un dividendo negli ultimi sette anni. Saras, dopo 3 anni, nel 2022 è tornata al dividendo. BFF Bank nel 2016 e nel 2020 non ha distribuito il dividendo, ma dal 2021 in poi lo fa regolarmente con un rendimento che è stato, nel caso peggiore, pari a circa il 10%. Stellantis, invece, è tornata a distribuire regolarmente il dividendo solo dal 2021 con rendimenti molto interessanti. ACEA, invece, ha sempre distribuito il dividendo con un rendimento minimo sempre superiore al 4%. Per concludere, Unipol, un titolo azionario che ha sempre distribuito il dividendo negli ultimi cinque anni con rendimento minimo pari a circa il 5%.

Comprare azioni sui ribassi per esaltare dividendi già straordinari: quali preferire?

Tenendo conto sia dello storico che del payout, visti i dati precedenti il titolo che offre maggiori garanzie è Unipol.

