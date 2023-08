Le prospettive per le azioni Tenaris non sono molto esaltanti, cosa fare?-Foto da pexels.com

Dopo avere vissuto come un incubo in primi cinque mesi del 2023, calo del 30%, le quotazioni di Tenaris hanno preso a salire recuperando quasi tutta la performance negativa da inizio anno. Attualmente, infatti, il titolo perde da inizio anno poco più del 5%. Eppure quelle Tenaris sono azioni sottovalutate che presentano un interessante upside rialzista. Purtroppo, nonostante numeri record registrati nel corso dei primi sei mesi dell’anno, la guidance per il 2023 non ha soddisfatto le aspettative degli analisti con relativa penalizzazione delle quotazioni.

I fondamentali di Tenaris

Le previsioni per l’utile per azione e il fatturato non sono molto esaltante per Tenaris. Come si vede dal grafico seguente, infatti, dopo avere raggiunto un massimo nel 2023, per gli esercizi successivi entrambi sono visti in calo.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Le azioni Buzzi presentano in interessante livello di sottovalutazione. Il rapporto prezzo su utili, infatti, vale circa 5,19 un livello molto inferiore a 10 che dalla maggioranza degli analisti è considerato il massimo accettabile per non considerare un titolo sopravvalutato. Analogamente, il rapporto prezzo su fatturato esprime una moderata sottovalutazione.

Le raccomandazioni degli analisti

La stragrande maggioranza dei 16 analisti che coprono il titolo è ottimista su Tenaris con un rating medio Compra. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Azioni sottovalutate, ma dalle prospettive di crescita poco esaltanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 21 agosto in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente a quota 15,38 €.

La proiezione in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Sicuramente un ostacolo molto importante per le quotazioni potrebbe andare a collocarsi in area 16,41 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 14,71 €.

