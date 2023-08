Come vincere al Gratta e Vinci? Ecco i 3 segni zodiacali più fortunati al gioco secondo le stelle

Fortuna al gioco e astrologia sono due concetti che potrebbero avere qualche relazione in comune. Non a caso, le potenziali vincite potrebbero materializzarsi più facilmente qualora si appartenesse a un determinato segno zodiacale. Vediamo i 3 più fortunati e perché le chance al Gratta e Vinci aumenterebbero sensibilmente.

A qualcuno ogni tanto piace tentare la fortuna comprando un biglietto del gratta e vinci. Ma spesso e volentieri la spesa dal tabaccaio non rende come vorremmo e ci ritroviamo senza niente tra le mani. Al contrario, avremo probabilmente sentito di quella persona che incassa continuamente e la cui buona sorte sembra non finire mai. Se tra mille imprecazioni e altrettanta invidia non sappiamo come sia possibile, forse il motivo è sostanzialmente uno solo. Nello specifico, c’entrerebbe ancora una volta l’astrologia. Alcuni segni zodiacali, infatti, sembrerebbero vincere più spesso di tutti gli altri. Vuoi sapere quali sono? Ecco svelati i favoriti dalle stelle.

Come vincere al Gratta e Vinci? Basterebbe appartenere a uno di questi 3 segni privilegiati

Indipendentemente da ciò che afferma l’astrologia, bisognerebbe giocare sempre con responsabilità. Fatta questa precisazione, sappiamo che potremmo veder aumentate le possibilità di rimpinguare il conto in banca se siamo dei Gemelli. Il segno d’aria governato da Mercurio rivela scaltrezza e curiosità. Queste persone sono solitamente molto abili a cogliere le opportunità che si presentano. Per questo motivo, riuscirebbero a individuare meglio di altri il biglietto vincente.

Non è da meno in quanto ad ambizione il Leone. Questo segno si distingue per tenacia e forza di volontà, che lo portano a raggiungere traguardi importanti. Il re degli animali detiene molto potere e altrettanta fortuna. Tuttavia, non attende che quest’ultima gli venga incontro ma la cerca attivamente.

L’ultimo a rientrare in questa lista è il segno del Sagittario. La voglia di scoperta e l’ottimismo costante sono le caratteristiche distintive. In questi individui la speranza è spesso l’ultima ad andarsene e la ricerca del successo è costante. Il risultato è che in futuro la dea bendata potrebbe premiarli con un bel regalo economico.

Cosa significa sognare un biglietto vincente?

Capita che, mentre ci chiediamo come vincere al Gratta e Vinci, il sonno prenda il sopravvento e cadiamo tra le braccia di Morfeo. Il sogno che facciamo è bellissimo, perché siamo in possesso di un biglietto vincente! Peccato che prima o poi ci sveglieremo. Ma qual è il significato di questa visione onirica?

Gli esperti assocerebbero quest’immagine alla capacità di uscire vincitori da una situazione scomoda. Anche se mentre grattiamo la parte argentata non abbiamo la certezza del risultato, l’esito positivo ottenuto in sogno prometterebbe un successo futuro. Un secondo significato si potrebbe associare al rischio: quanto rappresentato potrebbe suggerire di uscire dall’ordinario e tentare la sorte. In ogni caso, il guadagno ottenuto rimanderebbe a qualcosa di positivo, che potrebbe accadere anche a breve.