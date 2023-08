10 consigli per sentirsi più belle e sicure di sé. Mettili subito in pratica! 

Molte donne sono insoddisfatte della propria immagine. Sentirsi belle è importante perché ne va anche del modo in poi ci si comporta con gli altri e nella vita. Vediamo insieme tanti piccoli trucchi da mettere in atto per acquistare fiducia in sé stessi e sentirsi belle, fuori e dentro.

Quasi nessuno è soddisfatto della propria immagine fisica. Le donne, in questo, sono grandi esperte (ovviamente in senso ironico!). Si vedono difetti ingigantiti e non sono mai soddisfatte dell’immagine che vedono riflessa nello specchio. Purtroppo, non si tratta di una mera questione estetica. Non vedersi come si vorrebbe e non accettarsi ha poi delle forti ripercussioni a livello psicologico. Non vedersi belle vuol dire poi non sentirsi sicure di sé. Cosa che va ad influire in tutti gli ambiti della vita, dal lavoro alla socialità.

10 consigli per sentirsi più belle e sicure di sé

Il primo suggerimento è quello di essere sé stesse. Inutile cercare di imitare qualcuno o ambire a standard estetici elevatissimi (spesso irraggiungibili per molti se non grazie ad un aiutino di chirurgia plastica). Esprimere sé stessi in maniera naturale è un ottimo modo per sprigionare bellezza. La bellezza, infatti, è molto più della semplice estetica. Ha molto a che fare anche con l’atteggiamento che si assume e le sensazioni che comunichiamo.

Ricorda poi che la vera bellezza sta nella propria unicità. Cercare di raggiungere i parametri della bellezza canonica, non ha senso. Grazie a trucchi e ritocchini, ormai si vedono molte ragazze quasi tutte uguali. Ma che senso ha questo? Trova il tuo stile e comunicalo attraverso vestiario, accessori, tagli e colore dei capelli. Se non sei la classica bellezza stereotipata, meglio. Hai carattere, che è cosa migliore della bellezza estetica.

Tante piccole coccole di beauty routine

Dopo questi consigli di carattere generale, passiamo ora a qualcosa di più pratico che può darci più sicurezza circa l’aspetto esteriore.

Cura la pelle. Un a pelle liscia, compatta e luminosa ti fa apparire splendente e bella anche senza un filo di trucco. Ricordati quindi di mettere mattina e sera una buona crema idratante e, una volta a settimana, fatti una maschera di bellezza, in base al tuo tipo di pelle. Prima di andare a letto, la sera, ricordati sempre di struccarti.

Per avere una bella pelle luminosa, devi agire anche dall’interno: bevi almeno 1,10 / 2 litri di acqua ogni giorno e non farti mai mancare a pasto frutta e verdura.

Dai il giusto tempo al riposo e dormi almeno 7-8 ore a notte.

Dopodiché, vestiti con abiti che mettano in risalto i tuoi punti di forza e minimizzino eventuali difetti o imperfezioni. E fai lo stesso con trucco e acconciatura. Se non sai da che parte iniziare, potresti rivolgerti ad un consulente d’immagine che saprà farti scoprire il tuo stile, consigliandoti le forme e i colori che più ti valorizzano. Può essere un buon investimento che ti darà insegnamenti preziosi e ti farà sentire sempre bella e a tuo agio in ogni situazione.

Ecco quindi i 10 consigli per sentirsi più belle e sicure di sé. Comincia a metterne in pratica subito qualcuno e vedrai subito la differenza!

Lettura consigliata

6 piante che tutti dovremmo tenere in casa perché attirano soldi, amore e fortuna, 3 non le avresti mai immaginate!