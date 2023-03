Panico sui mercati azionari internazionali, e questo movimento è iniziato proprio a ridosso del nostro importante setup annuale. Scappare dai mercati? Non crediamo che sia questa l’opportunità vincente, anzi riteniamo che si stiano per aprire possibilità di ulteriori rialzi di lungo termine. Il minimo decennale, in base allo studio delle serie storiche, probabilmente si è già formato fra ottobre e dicembre dello scorso anno. Il movimento degli ultimi giorni è fisologico, ed ha preso come pretesto il fallimento della Silicon Valley Bank. Ci sono azioni sottovalutate del Ftse Mib vicine al minimo

La previsione del 2023

L’anno dovrebbe chiudersi con un forte rialzo. I periodi dove si poteva assistere a ritracciamenti anche importanti e veloci, come scritto da inizio anno, erano fra il setup del 6 marzo, e quello del 6/7 aprile.

Questa correzione dovrebbe rappresentare l’opportunità di ingresso di lungo termine per i ritardatari. Ricordiamo che chi compra nei prossimi 3 anni del decennio, in base alle probabilità storiche potrebbe lucrare rendimenti a doppia cifra ogni anno, nei prossimi 5/7 anni.

Azioni sottovalutate del Ftse Mib vicine al minimo

Fra le small cap continuiamo a segnalare la Holding della famiglia Colaninno, Immsi (ultimo prezzo a 0,605). Queste azioni che sono rimaste ferme per anni, nonostante una potenziale sottovalutazione rispetto al fair value, ora potrebbero riscattarsi. Al superemnto di 0,479 si è confermato il pattern grafico del doppio minimo, con un obiettivo come da canoni dell’analisi tecnica, verso area 0,81. Primo supporto in area 0,58 e poi 0,53.

Nel panico generale, stiamo osservando con antenzione ENEL, NEXI e Unipol.

ENEL, ultimo prezzo a 5,22. Le stime degli analisti convergono su un fair value a 6,98 euro per azione. Primo supporto in area 5,19 e il secondo in area 4,84. Intorno a questi livelli i prezzi potrebbero arrestare il ribasso. Pericolosissime discese inferiori ai 4,74.

NEXI, ultimo prezzo a 7,302. Le stime degli analisti convergono su un fair value a 11,43 euro per azione. Primo supporto in area 7,16/7,14. Intorno a questi livelli i prezzi potrebbero arrestare il ribasso. Pericolosissime discese inferiori ai 7,14.

Unipol, ultimo prezzo a 4,796. Le stime degli analisti convergono su un fair value a 6,23 euro per azione. Primo supporto in area 4,65 e il secondo in area 4,49. Intorno a questi livelli i prezzi potrebbero arrestare il ribasso. Pericolosissime discese inferiori ai 4,45.

