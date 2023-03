Se Wall Street non reagirà potrebbe scendere anche del 20%: il peggio agli sgoccioli?

Congiuntura particolare quando si incontrano scadenze dei nostri setup in modo ravvicinato. Ci riferiamo alle date del 6/7 e 9 marzo, che sembrano aver portato alla fase ribassista in corso. Attenzione, il peggio potrebbe essere anche agli sgoccioli, ma meglio attendere conferme in merito. Se Wall Street non reagirà potrebbe scendere anche del 20%. Entriamo nell’argomento.

Fallimento di una banca o ciclo dei tassi



Preoccupa il fallimento della Silicon Velley bank, e di un eventuale effetto domino sul sistema bancario internazionale. C’è chi già inizia a far aleggiare spettri lontani, come il fallimento della Lehman Brothers. La situazione attuale non è per nulla paragonabile, in quanto le dimensioni della banca fallita sono davvero ridotte rispetto all’evento appena indicato, e quindi riteniamo che presto “gli effetti e la stessa paura verranno smaltiti”. I dati sull’occupazione di venerdì invece, sembrerebbero smentire il riacutizzarsi dell’inflazione, e quindi di una nuova fase aggressiva di rialzo dei tassi. Poi lo stesso fallimento della banca potrebbe indurre la FED a procrastinare eventualmente un ulteriore rialzo dei tassi in attesa di sviluppi e per valutare l’eventuale impatto sull’economia.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 11 marzo si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

31.909,64

Nasdaq C.

11.138,89

S&P500

3.861,59.

Se Wall Street non reagirà potrebbe scendere anche del 20%: i livelli da monitorare

Al momento gli indici azionari analizzati sembrano puntare a questi livelli di brevissimo:

Dow Jones

30.664 come primo obiettivo e poi verso il successivo 26.041.

Nasdaq C.

10.568 come primo obiettivo e poi verso il successivo 9.240.

S&P 500

3.725 come primo obiettivo e poi verso il successivo 3.600 e poi 3.200.

Ripartenza al rialzo invece, con chiusure di sedute giornaliere con livelli superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.423

Nasdaq C.

11.373

S&P 500

3.934.

Importante osservare quello che accadrà fra lunedì e martedì, pechè ad esempio, la settimana potrebbe aprire con un ribasso, e poi formare uno swing rialzista e quindi un pattern di inversione. Se non si formerà inversione, la discesa potrebbe essere indirizzata verso i secondi obiettivi indicati nel paragrafo precedente.

