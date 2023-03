Caffè in capsule, cialde e per la moka: sono queste le marche migliori da scegliere e da comprare al supermercato

Caffè in capsule, cialde e per la moka-proiezionidiborsa.it

È la bevanda più amata al Mondo. Il caffè è un rito irrinunciabile per la maggior parte delle famiglie italiane. Quando andiamo al supermercato siamo circondati da moltissime tipologie e marche diverse per ogni prodotto. Quando non sappiamo quale prodotto scegliere può essere utile fare un po’ di chiarezza. Oggi vogliamo guidare i nostri Lettori alla scelta dei caffè migliori da comprare.

Una buona giornata inizia con un ottimo caffè, ma non solo. Questa bevanda per molte persone è una sorta di aggregante sociale, il pretesto per vedersi e scambiare due chiacchiere in compagnia. Per questo motivo, scegliere un buon caffè è molto importante, ma come fare? Oggi ti spieghiamo come scegliere tra moka e macchina e suggeriremo le marche migliori sul mercato di caffè in polvere, capsule e cialde.

Caffè in capsule, cialde e per la moka in polvere: facciamo chiarezza. Come scegliere tra macchina del caffè e moka

Il caffè fatto con la moka ha un sapore più forte. Infatti, questo è più concentrato e contiene più caffeina rispetto al caffè in capsule o cialde. Invece, il caffè della macchinetta è più cremoso, il suo sapore e profumo durano più a lungo e somiglia molto a quello del bar. Se parliamo di pro e contro, possiamo dire che la moka è di semplice utilizzo, richiede poca acqua ed è facile da pulire. La macchina invece richiede manutenzione periodica e può essere più difficile da pulire.

Inoltre, non dimenticare che se hai tanti ospiti con una macchinetta del caffè potrai servire contemporaneamente meno persone alla volta. Infatti, le macchine del caffè, generalmente, fanno circa al massimo due caffè per volta, mentre la moka può riempire anche 12 tazzine. Con la macchinetta possiamo scegliere di usare il caffè in polvere sotto forma di cialde o capsule. Le cialde rispettano l’ambiente, perché fatte in materiali naturali. Inoltre, mantengono il caffè più cremoso e corposo, non contengono residui tossici e spesso costano meno rispetto alle capsule. Tuttavia, con le capsule possiamo scegliere più tipologie di bevande particolari come creme, cappuccini e tè.

Le marche migliori di caffè le puoi trovare al supermercato: ecco quali scegliere

Caffè in capsule, cialde e per la moka hanno prezzi diversi, qualità e caratteristiche diverse. Mediamente una tazzina di caffè fatto con la moka costa intorno ai 15 centesimi. Il prezzo aumenta e va tra i 30 e i 50 centesimi per capsule e cialde. Le marche migliori di caffè acquistabili comodamente al supermercato sono 3: Illy, Vergnano e Borbone. Tutte e 3 sono disponibili per la moka, in capsule e in cialde e sono compatibili con moltissimi modelli di macchine.

Il caffè Borbone è di qualità, mediamente economico e ti permetterà di assaporare un caffè cremoso e profumatissimo. Sono disponibili diversi aromi che potrai scegliere in base ai tuoi gusti e preferenze. Il caffè Illy ha un costo più elevato rispetto al Borbone ed è tra i preferiti dagli italiani. La sua qualità è apprezzata anche per il caffè in polvere e in chicchi da macinare e usare per la moka. Infine, troviamo il caffè Vergnano, piemontese di nascita. Questo marchio ti permetterà di ottenere un caffè corposo, dalla consistenza compatta e cremosa e dal sapore intenso simile a quello del bar.