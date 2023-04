Si sta per chiudere una settimana molto importante per i mercati azionari. Tutte quelle che sono state le paure delle ultime settimane riguardo a inflazione galoppante e a ulteriori rialzi dei tassi sembrano essersi mitigate. Anche i timori di una possibile recessione potrebbero essere smentiti già dalle prossime settimane. Come più volte spiegato, la curva dei rendimenti non ha un’efficacia previsionale al 100%, e in alcuni casi ha “toppato”. A parer nostro il ciclo economico sta andando verso un atterraggio morbido, dove crescita e tassi si “stanno bilanciando” bene. In questi contesti Piazza Affari, che è sotto i suoi massimi storici di circa il 50% potrebbe continuare a mostrare forza relativa rispetto agli altri listini. E a questo proposito, oggi andiamo a studiare i grafici di azioni sottovalutate del Ftse Mib che potrebbero aver segnato minimi rilevanti e sono pronte a correre.

I primari supporti

Il Ftse Mib Future da inizio anno ha segnato il minimo a 23.268 e il massimo a 27.598. In questo momento prezza a 27.340. Il primo supporto è a 27.010 e poi 26.295. La tenuta dei 27.010 porterebbe in pochi giorni i prezzi verso i 28.000 punti.

Al momento tutti gli oscillatori proprietari sono girati al rialzo, e le probabilità che i supporti reggano sono ancora elevate.

Nella stessa situazione grafica si trovano anche gli altri mercati analizzati.

Azioni sottovalutate del Ftse Mib che potrebbero aver segnato minimi rilevanti e sono pronte a correre

Ci riferiamo alle azioni Azimut e ERG.

Azimut, ultimo prezzo a 20,22. Da inizio anno ha segnato il minimo a 18,35 e il massimo a 23,84. Le raccomandazioni degli analisti come risulta pubblicato sulle riviste specializzate calcolano un fair value a 25,21 euro per azione. I nostri oscillatori mostrano divergenze positive. Il primario supporto è posto a 19,28 e la prima resistenza a 21,32.

ERG, ultimo prezzo a 28,28. Da inizio anno ha segnato il minimo a 25,56 e il massimo a 29,74. Le raccomandazioni degli analisti come risulta pubblicato sulle riviste specializzate calcolano un fair value a 35,13 euro per azione. I nostri oscillatori mostrano divergenze positive. Il primario supporto è posto a 26,34 e la prima resistenza a 31,04.