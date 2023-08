Azioni molto interessanti in una prospettiva di medio/lungo periodo grazie anche all’ottimo dividendi

Tra le azioni molto interessanti in una prospettiva di medio/lungo periodo ci sono sicuramente quelle di Banca Mediolanum. Il titolo, infatti, presente le seguenti interessanti caratteristiche: secondo gli analisti sottovalutato, la tendenza in corso è rialzista, il dividendo distribuito. Per quest’ultimo aspetto il rendimento atteso Trailing 12 months (TTM) è superiore al 6%.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 28%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

È interessante notare che anche nello scenario più pessimistico le azioni Banca Mediolanum risultano essere sottovalutate di oltre il 16%

Azioni molto interessanti in una prospettiva di medio/lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banca Mediolanum

Le quotazioni di Banca Mediolanum (MIL:BMED) hanno chiuso la seduta del 14 agosto in rialzo del 1,48% rispetto alla seduta precedente, a quota 8,35 €.

Time frame giornaliero

Dopo l’ultima seduta di Borsa aperta sul time frame giornaliero si potrebbero essere create le condizioni per un allungo rialzista fino ai massimi storici in area 9 €. Come si vede dal grafico, infatti, il primo ostacolo in area 8,288 € è stato superato e adesso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo.

Un segnale negativo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 8,288 €.

Time frame settimanale

Dopo il forte ribasso di marzo 2023, che rimane il peggiore dell’ultimo anno, le quotazioni si sono mosse in una lunga fase laterale ancora in corso. I livelli da monitorare per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni sono la chiusura della barra di marzo in area 7,63 € e la resistenza in area 8,612 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due ostacoli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso di un rialzo, lo scenario più probabile è quello mostrato in figura.

