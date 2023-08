I pericoli ribassisti sono ancora intatti a Wall Street, cambiamo però gli obiettivi

Siamo a ferragosto e il ribasso iniziato ai primi del mese, proprio a ridosso del nostro setup annuale come da attese, continua a sortire i suoi primi effetti. Cosa accadrà da ora in poi? Riteniamo che anche se ci fosse un rimbalzo di qualche giorno, i pericoli ribassisti sono ancora intatti a Wall Street. Nei prossimi paragrafi andremo a tracciare delle semplici linee guida per mantenere il polso della situazione.

Direzione e previsione

Il nostro approccio metodico è impostato in questo modo: la tendenza in corso traccia la successiva previsione e non il contrario. In sostanza fino a quando la direzione dei prezzi è impostata in un certo modo, si effettueranno previsioni algoritmiche in quella direzione. Un’inversione dei prezzi invece farebbe cambiare la previsione. Alla luce di quanto appena scritto possiamo affermare che il ribasso non sia finito, anche se come leggeremo nei prossimi paragrafi gli obiettivi di prezzo “sono cambiati e ridotti”.

I pericoli ribassisti sono ancora intatti a Wall Street: i livelli da monitorare nei prossimi giorni

La seduta di contrattazione del 14 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.307,63

Nasdaq C.

13.788,33

S&P500

4.489,72.

La giornata si è chiusa con un tentativo di rimbalzo. Sui minimi di ieri si sono formate anche delle interessanti divergenze rialziste. Cosa osservare oggi?

Sarà importante monitorare la tenduta o meno dei minimi di ieri.

Questa sarà una settimana molto importante e chiarirà probabilmente le reali intenzioni dei listini americani.

L’archiviazione del ribasso continua a sembrarci ancora prematura, ma come al solito chi comanderà, saranno i prezzi e non le nostre sensazioni. Possibile rimbalzo di qualche giorno con chiusure di seduta giornaliere e poi settimanali superiori a:

Dow Jones

35.579

Nasdaq C.

13.998

S&P500

4.527.

Se questa settimana non si verificherà lo swing appena descritto, gli obiettivi proiettati al ribasso saranno i seguenti. I nostri algoritmi hanno apportato delle variazioni agli stessi. Essi sono:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Nei giorni scorsi sono stati toccati dei supporti non secondari. Vedremo ora cosa accadrà.

Lettura consigliata

Andrà in pensione a 63 anni chi ha 28 anni di contributi e gode dello sconto di due anni sui requisiti