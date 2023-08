Se hai conservato questi 5 oggetti degli anni 60,70, 80, sei ricco e non lo sai. Quanto valgono e come rivendere il vintage oggi

Ci sono annate che ci hanno regalato veri e propri capolavori di design e tecnologia, il mercato è in fermento, i collezionisti offrono somme importanti, dobbiamo vendere. Ricercare e proporre online è la nuova frontiera, si trova di tutto e si può comprare e rivendere facendo ottimi guadagni. Soprattutto se ciò che possediamo ha una certa rilevanza ed è di grande interesse. Se hai conservato questi 5 oggetti puoi guadagnare tanti soldi!

La soffitta è piena oppure abbiamo uno spazio apposito in cui teniamo la vecchia tecnologia perché siamo noi stessi appassionati. È possibile che in casa vecchi oggetti siano rimasti posizionati nello stesso angolo per anni andando a confondersi con quanto abbiamo comprato negli ultimi tempi. Facciamo un inventario e cerchiamo su internet gli equivalenti per scoprire i prezzi attuali, in giro per casa ci sono autentici tesori che è arrivato il momento di dare via. Mettiamo insieme una bella cifra da reinvestire. È la scelta migliore.

Partiamo dal classico televisore. Se in soffitta abbiamo i televisori Blaupunkt degli anni 60 allora possiamo avere pezzi molto ricercati. Azienda tedesca specializzata nella produzione di strumentazione elettronica, la Blaupunkt è stata fondata nel 1923 e i suoi prodotti sono protagonisti nei mercati vintage. Qualunque oggetto di questo marchio deve essere fatto valutare e messo all’asta. I prezzi potrebbero essere altissimi. I televisori avevano una buona immagine, sintonizzazione efficiente, colori vividi, il prezzo potrebbe aggirarsi sui 500 euro.

Oggetti desiderati e siti per la compravendita

Se hai conservato questi 5 oggetti del passato consulta i siti di aste online a controlla il prezzo dei prodotti equivalenti. Fatti un’idea e decidi a quale prezzo vuoi vendere il tuo oggetto. Le radio Wega tipo 135 con custodia in legno teak con funzioni Broadcast, onde lunghe e corte, avevano ottima ricezione FM. Sono elementi di arredo molto ricercati e i collezionisti del settore sono disposti a offrire dai 480 euro fino ai 600 euro pur di averli.

Ancora meglio se abbiamo in casa un proiettore a pellicola del 1970. I prezzi variano dai 500 euro fino ai 1.500 euro, si vendono anche se non funzionanti come elementi di arredo. Quelli ottimante tenuti e funzionanti valgono naturalmente di più. Il mercato dei proiettori è vario, articolato e molto vivo. I proiettori 100 v8mm funzionanti potrebbero valere 800 euro. Controlliamo i siti eBay, Etsy e CataWiki per avere le giuste valutazioni e fare le nostre proposte.

Se hai conservato questi 5 oggetti prova a vendere subito

Se siamo amanti della fotografia e abbiamo in casa esemplari di macchine a soffietto degli anni 60 potremmo fare una vendita interessante. Il valore supera gli 800 euro per quelle in alluminio. Gli esemplari storici risalgono agli anni tra il 1900 e il 1946 ma quelle in alluminio potrebbero essere datate diversamente. Negli anni 60 l’utilizzo comunque diminuì con l’introduzione della pellicola 35 mm, quindi gli ultimi esemplari sono rari e hanno prezzi maggiorati.

Negli anni 80 i walkman della Sony erano delle icone che tutti i ragazzi volevano possedere, oggi sono oggetti leggendari. Alcuni modelli sono da collezione, per esempio i WM-612 rossi sono quelli più ricercati. Naturalmente devono essere intatti e funzionanti, privi di difetti al netto dell’usura dovuta all’utilizzo e al tempo. Il valore supera i 300 euro. Questi oggetti devono essere acquistati dopo contrattazione per spuntare i prezzi minori e avere un maggiore guadagno con la rivendita. Se li abbiamo in casa possiamo alzare il prezzo e trovare poi quello che più ci soddisfa dopo la contrattazione online.